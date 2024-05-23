Военно-воздушные силы Соединенных Штатов впервые опубликовали официальные фотографии нового стратегического бомбардировщика B-21 Raider во время его летных испытаний. Снимки демонстрируют ряд уникальных конструктивных особенностей перспективного самолета.

Разработка американского стратегического бомбардировщика B-21 Raider, призванного в будущем заменить устаревшие B-1 и B-2, вступила в активную фазу летных испытаний. Впервые ВВС США рассекретили официальные фотографии этого секретного самолета, демонстрирующие ряд его уникальных конструктивных особенностей.

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Спустя чуть более полугода после первого полета B-21 Raider в ноябре 2023 года, Военно-воздушные силы США опубликовали три снимка нового бомбардировщика, проходящего испытания на авиабазе Эдвардс в Калифорнии. Эти кадры, сделанные в период с января по май текущего года, стали первыми официально обнародованными фотографиями летных испытаний перспективной машины.

Анализ представленных изображений позволяет сделать вывод о ряде уникальных конструктивных особенностей B-21. Так, самолет оснащен очень узкой двумерной выхлопной трубой, что, вероятно, направлено на снижение его инфракрасной заметности. Кроме того, на верхней части фюзеляжа видно пятно более темного оттенка, которое может быть связано с системами охлаждения реактивных двигателей.

Глава отдела закупок ВВС Эндрю Хантер ранее положительно оценил ход летных испытаний B-21, заявив, что они помогают раскрыть уникальные характеристики этого перспективного бомбардировщика. По его словам, дизайн нового самолета является "скорее цифровым, чем нет".

Согласно планам Военно-воздушных сил, B-21 Raider должен постепенно заменить устаревшие B-1 и B-2, хотя и не обязательно в соотношении "один к одному". Ожидается, что новый бомбардировщик поступит на вооружение в середине 2020-х годов, при этом ВВС намерены произвести минимум 100 таких машин.