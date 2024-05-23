В Амурской области открылась новая достопримечательность – самый большой музыкальный фонтанный комплекс в Евразии. Более 2 тысяч струй воды переливаются под звуки музыки и впечатляющее лазерное шоу. Комплекс будет радовать жителей и туристов с понедельника по субботу.

Жители и гости Амурской области получили возможность насладиться уникальным зрелищем – открылся крупнейший в Евразии музыкальный фонтанный комплекс. Аллея светомузыкальных фонтанов, занимающая площадь почти в 3 тысячи квадратных метров, впечатляет своими масштабами и технологичностью. Теперь Благовещенск может по праву называться центром водных и световых чудес континента.

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Новый фонтанный комплекс расположен на территории строящегося центра "Трибуна Холл". Он состоит из 12 плоских чаш, из которых бьют более 2 тысяч струй воды, что делает его крупнейшим аналогичным объектом во всей Евразии.

Впечатляющее зрелище дополняют прожекторы, проекционное и лазерное оборудование, а также музыкальное сопровождение. Благовещенцы и туристы смогут насладиться динамичным режимом работы фонтанов, когда вода переливается в такт мелодиям, а также концертным режимом, когда к водной феерии добавляется завораживающее лазерное шоу.





Комплекс будет функционировать 6 дней в неделю – с понедельника по субботу, причем в выходные и праздничные дни с 21 до 22 часов включится концертный режим. В дальнейшем возможны корректировки графика работы, чтобы максимально удовлетворять запросы жителей и гостей города.

Открытие нового фонтана стало настоящим событием для Амурской области. Теперь Благовещенск может гордиться самым большим музыкальным фонтаном на пространстве от Урала до Тихого океана, который, несомненно, привлечёт множество туристов со всех уголков страны и мира.