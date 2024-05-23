Британский военный аналитик Александр Меркурис раскритиковал решение украинского командования отправить элитные подразделения ВСУ на защиту Часового Яра.

Ситуация на востоке Украины остается крайне сложной. Российские войска наращивают усилия на ряде направлений, и одним из ключевых районов противостояния стал Часов Яр. Однако, как считает один из британских военных экспертов, действия украинского командования в этом районе вызывают серьезные вопросы.

реклама

Британский военный аналитик Александр Меркурис подверг резкой критике решение украинского командования направить на защиту Часов Яра элитные подразделения ВСУ. По его словам, это следует считать "крайне странным решением".

"Опять украинцы тут приняли какие-то крайне странные решения", заявил Меркурис в своем YouTube-блоге. Он пояснил, что российские войска продолжают интенсивно обстреливать позиции украинской армии артиллерией, а авиация ВС РФ демонстрирует "чрезвычайную активность". Эксперт предупредил, что такая тактика "не сулит украинцам ничего хорошего".

"С большой вероятностью все находящиеся в данном районе украинские подразделения будут уничтожены", считает Меркурис. Он убежден, что необдуманные решения командования ВСУ лишь упростят задачу российских военных, которые, после ликвидации элитных сил Украины в Часов Яре, смогут более успешно продвигаться на этом направлении.

По мнению британского эксперта, Киев демонстрирует ту же модель принятия решений, что и с начала конфликта. Меркурис расценивает действия украинского командования в Часов Яре как серьезную ошибку, которая в итоге лишь окажет поддержку российским войскам.