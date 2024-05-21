Вопреки ожиданиям Запада, Россия стремительно наращивает свою военную мощь вопреки введенным санкциям. Американские чиновники признают, что Москва восстанавливается быстрее, чем предполагалось, используя поддержку союзников и мобилизуя ресурсы оборонной промышленности.

В последние месяцы Соединенные Штаты и их союзники из НАТО были вынуждены пересмотреть свою оценку военных возможностей России. Если ранее Пентагон говорил о "ошеломляющих" потерях Москвы, то сейчас американские военные чиновники отмечают, что российская армия быстро восстанавливает свою силу вопреки введенным санкциям. Ситуация на поле боя, похоже, стала гораздо менее однозначной, чем предполагалось изначально.

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Всего за месяц риторика американских чиновников в отношении российской армии претерпела существенные изменения. Представители Минобороны США и НАТО теперь признают, что Россия гораздо быстрее, чем ожидалось, восстанавливает свои военные возможности в ходе конфликта на Украине. По их словам, Москва агрессивно наращивает производство вооружений, активно привлекает новых рекрутов и получает поддержку от таких стран, как Китай и Северная Корея.

Ключевым фактором стала устойчивость российской оборонной промышленности. По оценкам экспертов, военные расходы Кремля в 2024 году могут достигнуть 130-140 млрд долларов, что составляет 6% ВВП страны. Это позволяет России увеличивать выпуск бронетехники, артиллерийских снарядов, ракет и даже беспилотников, закупаемых у Ирана.

Кроме того, Россия научилась обходить западные финансовые санкции, наладив тесное экономическое сотрудничество с Китаем. Поставки из Поднебесной необходимых для производства оружия компонентов помогают Москве компенсировать нехватку импортных технологий.

Параллельно Кремль активизировал работу по набору новых солдат, предлагая высокие зарплаты. По данным разведки, численность российских вооруженных сил на передовой уже превышает 470 000 человек, что больше, чем до начала конфликта.

Все это ставит в тупик аналитиков Пентагона и НАТО. Теперь они вынуждены признать, что Москва обладает большими ресурсами и способностью к восстановлению. Это может стать серьезной проблемой для Украины и ее западных союзников в долгосрочной перспективе.