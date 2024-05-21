Крупнейший российский онлайн-ретейлер Wildberries начинает продажи автомобилей Lada на своей платформе. На первом этапе покупателям в Волгоградской области будут доступны различные модели российского автопроизводителя. Это событие знаменует развитие тренда на покупку транспортных средств через интернет-магазины.

Стремительное развитие электронной коммерции и изменение моделей потребительского поведения затрагивает практически все сферы, включая традиционно "оффлайновые". Крупнейший российский маркетплейс Wildberries, известный своим широким ассортиментом товаров, теперь предлагает покупателям новую категорию – автомобили. Первым партнером в этом направлении стал отечественный автопроизводитель "АвтоВАЗ".

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Wildberries, крупнейший российский онлайн-ретейлер, объявил о старте продаж автомобилей Lada на своей платформе. Сотрудничество с "АвтоВАЗом" знаменует собой развитие тренда на покупку транспортных средств через интернет-магазины.

На первом этапе автомобили Lada будут доступны для приобретения жителям Волгоградской области. Татьяна Бакальчук, генеральный директор Wildberries, отметила, что покупатели все больше готовы приобретать автомобили онлайн, и компания намерена возглавить эту тенденцию.

"Wildberries хочет возглавить эту тенденцию. Сегодня мы вместе с группой "Автоваз" объявляем о старте продаж Lada на Wildberries - я рада, что ведущие автопроизводители тоже верят в развитие дистрибуции через маркетплейсы и готовы инвестировать в это направление", - сказала Бакальчук.

Со своей стороны, вице-президент "АвтоВАЗа" по продажам и маркетингу Дмитрий Костромин подчеркнул, что усиление онлайн-продаж является одним из ключевых направлений стратегии развития бренда Lada. Компания планирует расширять присутствие на рынке крупных городов и предлагать специальные условия приобретения своих моделей через Wildberries.

Для покупателей на маркетплейсе предусмотрены удобные условия – финальная цена автомобиля известна заранее, не требуется оформление дополнительных услуг, а приобретенные машины доступны сразу в наличии. Кроме того, на Lada действует гарантия официального дилера.

Расширение ассортимента Wildberries в категории "Транспортные средства" стало одним из ключевых событий для компании в апреле этого года. За первый месяц покупатели приобрели 11 автомобилей и 1 мотоцикл, и ретейлер намерен продолжать развивать данное направление.