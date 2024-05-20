По данным военкора Семена Пегова, ВСУ стягивают к этому направлению до 30 батальонов, активно используя беспилотные камикадзе-дроны для сдерживания наступления российских войск.

Российские войска продолжают свое наступление в Харьковской области, пытаясь закрепиться в важных населенных пунктах региона. Особенно ожесточенные бои развернулись за город Волчанск, который частично находится под контролем российских сил. Однако Вооруженные силы Украины оказывают упорное сопротивление, стягивая на это направление значительные резервы.

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Согласно информации, опубликованной в Telegram-канале wargonzo, российские войска сейчас находятся непосредственно в самом Волчанске. Военкор Семен Пегов, побывавший в этом районе, рассказал, что здесь ведут наступательные действия бойцы Ленинградского ВО, 138-й бригады, подразделения "Ахмата", Росгвардии и других формирований. Посмотреть видео можно здесь.

За прошедшее время российским силам удалось взять под контроль несколько населенных пунктов и продвинуться довольно глубоко в Харьковскую область. Во многом этому способствовал эффект неожиданности, который помог российским войскам на начальном этапе наступления.

Однако сейчас ситуация стала более сложной. По словам Пегова, ВСУ стягивают к Волчанску до 30 батальонов, в том числе снимая резервы с других направлений. Это, естественно, замедлило темп наступления российских войск.

Кроме того, сильно осложняют жизнь нашим бойцам дроны-камикадзе, которые стали активно применяться после переброски к Волчанску украинского батальона "Волки Да Винчи" и подразделения СБУ "Белые волки".

Несмотря на нарастающее сопротивление ВСУ, Пегов подчеркнул, что инициатива все равно остается за российскими силами.