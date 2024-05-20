Главный прокурор Международного уголовного суда (МУС) Карим Хан заявил, что добивается ордеров на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, министра обороны Йоава Галланта, а также ключевых лидеров палестинского движения ХАМАС. Обвинения связаны с их ответственностью за военные преступления и преступления против человечности, совершенные во время последней войны в секторе Газа.

Напряженность в отношениях между Израилем и Международным уголовным судом (МУС) вышла на новый уровень. Главный прокурор МУС Карим Хан объявил, что его ведомство будет добиваться ордеров на арест ключевых политических и военных лидеров обеих сторон конфликта - Израиля и палестинского движения ХАМАС. По его мнению, они несут ответственность за военные преступления и преступления против человечности, совершенные во время последней войны в секторе Газа.

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Прокурор МУС Карим Хан заявил, что будет добиваться ордеров на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, министра обороны Йоава Галланта, а также 3 лидеров ХАМАС - Йехии Синвара, Мохаммеда Дейфа и Исмаила Ханию. По мнению Хана, они несут ответственность за преступления, совершенные в ходе семимесячной войны между Израилем и ХАМАС.

Карим Хан отметил, что последствия действий Израиля, такие как голодание, обезвоживание и гибель сотен мирных жителей, включая детей и женщин, являются "острыми, очевидными и широко известными". Он также охарактеризовал ракетные обстрелы ХАМАС по Израилю как "бессовестные преступления, обвиняемые в поданных сегодня заявлениях".

Однако немедленного риска уголовного преследования для Нетаньяху и Галланта нет, поскольку Израиль не является участником Римского статута, на основании которого действует МУС. Тем не менее, сам факт выдвижения обвинений серьезно осложнит ситуацию для израильских лидеров, которые теперь будут ограничены в возможности поездок за границу.

Реакция израильской стороны была крайне негативной. Министр иностранных дел Исраэль Кац назвал решение прокурора "историческим позором", пообещав сформировать специальный комитет для противодействия таким шагам. Бывший глава Минобороны Бенни Ганц раскритиковал заявление Хана, заявив, что Израиль придерживается самых строгих моральных стандартов и способен проводить самостоятельные расследования.

В то же время, представители ООН подтвердили, что Израиль неоднократно препятствовал доставке гуманитарной помощи в сектор Газа во время последней войны, что может быть расценено как военное преступление. Кроме того, Израиль сталкивается с обвинениями в геноциде, выдвинутыми Южной Африкой в Международном Суде.

Таким образом, действия Международного уголовного суда вновь обострили отношения между Израилем и палестинцами, углубив политический и юридический кризис вокруг ситуации на Ближнем Востоке.