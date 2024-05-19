Согласно последним исследованиям, в мире наблюдается новая волна массовой миграции долларовых миллионеров. Только за 2023 год число состоятельных переселенцев достигло 123 000 человек, а в 2024 году их число может перевалить за 128 000. Эксперт Forbes.Russia Илья Опренко рассказывает, куда направляются владельцы крупных капиталов и по каким критериям они выбирают новые места жительства.

Мир находится на пороге очередной волны масштабной миграции капитала и состоятельных людей. Согласно последним данным, в 2023 году было зафиксировано небывалое число переселенцев из числа долларовых миллионеров, и эта тенденция, как считают эксперты, сохранится и в ближайшие годы. Куда же направляются владельцы крупных состояний и по каким критериям они выбирают новые места для жительства?

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По данным экспертов Forbes.Russia, в 2023 году число долларовых миллионеров, сменивших страну проживания, достигло 123 000 человек. А в 2024-м этот показатель может превысить 128 000. Таким массовым переселением богатых людей мир не наблюдал уже несколько десятилетий.

Как отмечает Илья Опренко, учредитель инвестиционной компании Skyfort Capital, этому способствовал ряд факторов. Во-первых, происходит смена поколений владельцев капитала – старшее поколение отходит от управления бизнесом, а их наследники зачастую не заинтересованы в продолжении семейных дел. Во-вторых, пандемия и рост геополитической напряженности подтолкнули многих богатых к поиску "второго дома" в более безопасных и комфортных локациях.

Кроме того, развитие цифровых технологий ослабило географическую связку между владельцем и его бизнесом, сделав людей более мобильными. Также растущая роль сервисной экономики позволяет управлять компаниями из любой точки мира.

Анализируя миграционные потоки миллионеров, эксперты Forbes.Russia выделяют два основных направления. Первое — это переезд в крупные финансовые центры, такие как Нью-Йорк, Сингапур, Дубай, привлекающие прежде всего иностранных инвесторов. Второе - внутренняя миграция в столицы и крупные города стран, например, в Шанхай или Токио.

Что касается россиян, то по оценкам Forbes.Russia, за 2023 год Россию покинуло около 3000 долларовых миллионеров. Большая их часть переехала в Дубай, где сохраняется относительно благоприятный для них налоговый режим и возможность получения ВНЖ. Также популярными направлениями стали Турция и страны Азии, такие как Таиланд и Индонезия.

По мнению экспертов, этот тренд на миграцию капитала и богатых людей сохранится еще некоторое время. Многие состоятельные россияне стремятся создать для себя "запасной аэродром" за рубежом, не теряя при этом связи со своей страной. Москва же, между тем, за последние годы стала одним из самых комфортных мегаполисов для проживания.