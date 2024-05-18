Российский экспортный центр (РЭЦ) и транспортная группа Fesco запустили новый торгово-логистический сервис "Мясной шаттл" для экспорта российской говядины в Китай. Первый поезд с 464 тоннами мяса производства "Мираторга" отправился из Брянска в Китай со сроком доставки 20-25 дней.

Расширение торговых отношений между Россией и Китаем открывает новые возможности для российских экспортеров. Одним из ярких примеров является запуск нового логистического сервиса "Мясной шаттл", который обеспечит быструю и качественную доставку российской говядины на китайский рынок.

реклама

Российский экспортный центр (РЭЦ) и транспортная группа Fesco отправили первый поезд нового торгово-логистического сервиса "Мясной шаттл" с российской говядиной в Китай. Груз весом 464 тонны, произведенный агрохолдингом "Мираторг", был доставлен из Брянска на железнодорожную станцию Брянск-Льговский, откуда направился к российско-китайской границе через погранпереход "Гродеково - Суйфэньхэ".

Как отметила генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина, регулярная и надежная логистика - важный компонент для российских и китайских компаний, поскольку она позволяет не только предложить товар, но и гарантировать его своевременную доставку. Она уверена, что качественная российская говядина и сервис "Мясного шаттла" будут пользоваться высоким спросом на китайском рынке.

Новый логистический сервис "Мясной шаттл" ориентирован на экспорт российской мясной продукции в рефрижераторных контейнерах в Китай и другие страны Азии. Он обеспечит сокращение сроков доставки до 20-25 дней за счет единой "сквозной" перевозки по железной дороге, морю и через сухопутные погранпереходы. Это позволит сохранять высокое качество замороженной говядины, поставляемой на внешние рынки.

Запуск "Мясного шаттла" - значимый шаг в развитии российско-китайского торгово-экономического сотрудничества. Этот новый логистический сервис станет важным инструментом для увеличения экспорта высококачественной российской говядины в Китай.