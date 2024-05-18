Новое изображение, полученное всемирно известным космическим телескопом НАСА/ЕКА "Хаббл", открывает миру линзовидную галактику NGC 4753, расположенную на расстоянии около 60 миллионов световых лет от нашей планеты.

Всемирно известный космический телескоп НАСА/ЕКА "Хаббл" запечатлел детальное изображение эллиптической галактики NGC 4753, расположенной примерно в 60 миллионах световых лет от Земли. Этот снимок считается на сегодняшний день самым четким и наглядным из всех, когда-либо полученных.

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Линзовидная галактика NGC 4753 характеризуется округлой, слегка сплюснутой формой и нечетко выраженными спиральными рукавами. Предполагается, что эта галактика сформировалась около 1,3 миллиарда лет назад в результате слияния с соседней карликовой галактикой. Четко различимые пылевые структуры вокруг ядра, вероятно, являются следствием этого процесса.





Согласно современным представлениям, большую часть массы данной галактики составляет загадочная темная материя – неизученная форма вещества, которая не взаимодействует с электромагнитным излучением и поэтому невидима для астрономов. Темная материя, как считается, занимает около 85% от всей материи во Вселенной.

Помимо своей необычной структуры, NGC 4753 представляет большой научный интерес для проверки теорий формирования линзовидных галактик. Кроме того, в этой галактике были обнаружены две сверхновые звезды типа Ia, которые служат важными "маяками" для измерения космических расстояний.