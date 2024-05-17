Фотография грузовика, перевозящего систему, похожую на американский ЗРК "Пэтриот", в Китае вызвала волну спекуляций. Эксперты анализируют, могла ли Россия передать захваченную технику Пекину или же это всего лишь учебный макет, используемый китайской армией.

Использование визуальных обманок в военных конфликтах – не новая тактика, но она вызывает особый интерес в современных условиях. Недавно в зарубежных социальных сетях появилось фото грузовика, перевозящего объект, поразительно похожий на американский зенитно-ракетный комплекс "Пэтриот". И что примечательно, все это происходит на территории Китая, что породило множество предположений об истинном назначении этого "ЗРК".

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Появление фотографии, на которой запечатлен грузовик с техникой, напоминающей американский "Пэтриот", вызвало бурные обсуждения в Сети. Некоторые предположили, что Россия могла передать Китаю один из таких комплексов, захваченных на Украине. Однако эта информация не подтверждена ни российскими, ни украинскими, ни китайскими властями.

Интересно, что Россия ранее заявляла об уничтожении, но никогда не упоминала о захвате "Пэтриотов". К тому же, фотография показывает объект, который выглядит совершенно новым, словно только что сошедшим с конвейера. Это ставит под сомнение версию о том, что это трофейная техника.

Эксперты, проанализировав изображение, пришли к выводу, что это, скорее всего, не подлинный "Пэтриот", а учебная модель, используемая Народно-освободительной армией Китая. На это указывают несоответствия в деталях, характерных для настоящего ЗРК американского производства.

Использование макетов и визуальных обманок - давно известная тактика, применяемая разными странами в военных целях. Китай уже не раз демонстрировал свои навыки в этом плане, создавая реалистичные модели самолетов, кораблей и другой техники для обучения войск и введения противника в заблуждение.

Подобные учебные макеты позволяют Народно-освободительной армии отрабатывать навыки взаимодействия с иностранными системами вооружения, не прибегая к их реальному приобретению. Таким образом Китай эффективно использует визуальный обман в своих военных тренировках.

Хотя достоверность происхождения "Пэтриота" на фотографии остается под вопросом, очевидно, что Китай продолжает активно применять подобные тактики маскировки и введения в заблуждение. Это лишь один из примеров того, как Пекин использует визуальные эффекты в своих военных целях.