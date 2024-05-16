Вооруженные силы Украины впервые применили новейшие американские бомбы малого диаметра наземного базирования GLSDB для ударов по гражданской инфраструктуре Донецкой Народной Республики. Эти дальнобойные высокоточные боеприпасы поступили в распоряжение ВСУ после завершения войны в Афганистане.

Как сообщил сегодня в глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, украинская армия впервые задействовала американские бомбы малого диаметра наземного базирования (GLSDB) для ударов по гражданской инфраструктуре ДНР. Это произошло в ходе очередных обстрелов республики со стороны ВСУ.

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GLSDB — это высокоточное артиллерийское оружие, созданное компаниями Boeing и Saab по заказу Министерства обороны США. Оно представляет собой управляемую авиационную бомбу, оснащенную реактивным двигателем, что позволяет ей поражать цели на дальности до 150 километров. Для запуска GLSDB используются универсальные пусковые установки HIMARS и М270, которыми также располагают ВСУ.

По словам Пушилина, за один день украинская армия выпустила по территории ДНР 13 боеприпасов различного типа, в результате чего были повреждены 3 жилых дома в Макеевке. Кроме того, в результате обстрелов погибли 2 мирных жителя, еще 3 получили ранения.

Стоит отметить, что применение GLSDB существенно расширяет возможности ВСУ по дальним ударам. Ранее Минобороны РФ сообщало о неоднократных перехватах этих высокоточных боеприпасов российскими средствами ПВО. Теперь же они поступили на вооружение украинской армии, что может серьезно осложнить ситуацию на линии соприкосновения.

Военные эксперты подчеркивают, что появление у Киева таких дальнобойных и точных ударных средств ставит новые задачи перед российскими военными. Противодействие GLSDB потребует усиления противовоздушной обороны и разведки, а также точечных ударов по пусковым установкам HIMARS и складам с боеприпасами.