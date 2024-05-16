Nio, крупный китайский производитель электромобилей, представил новый суббренд Onvo и его первую модель – электрический кроссовер L60. Отличающийся впечатляющими техническими характеристиками и конкурентоспособной ценой, L60 нацелен на борьбу с популярным Tesla Model Y на китайском рынке.

Китайские производители электромобилей продолжают активно осваивать внутренний рынок, представляя все более конкурентоспособные модели. На этот раз на сцену выходит новый суббренд Nio – Onvo, который представил свой первый электрический кроссовер L60, ориентированный на прямое соперничество с популярным Tesla Model Y.

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Известный китайский производитель электромобилей Nio, развивая свой бизнес, представил новый суббренд – Onvo, который только что официально анонсировал свою первую модель - электрический кроссовер L60. Новинка характеризуется впечатляющими техническими характеристиками и более доступной ценой по сравнению с конкурентом Tesla Model Y. Интересно, что президентом нового бренда тепрь является Ай Тиченг, ранее работавший руководителем Disney.

L60 построен на 900-вольтной электрической архитектуре, что обеспечивает высокую энергоэффективность. Кроссовер может похвастаться коэффициентом аэродинамического сопротивления всего 0,229 Cd, что является рекордом среди серийных внедорожников. Это позволяет модели демонстрировать очень низкое энергопотребление – всего 12,1 кВтч на 100 км пробега.

Базовая версия L60 с аккумулятором на 60 кВтч способна проезжать до 555 км по циклу CLTC, тогда как модификация с увеличенным до 90 кВтч батареей достигает запаса хода в 730 км. Но Onvo пошла еще дальше, предлагая возможность аренды сверхмощного аккумулятора на 150 кВтч, позволяющего проехать более 1000 км без подзарядки.





При этом цена Onvo L60 стартует от 219 900 юаней (~ €28 400), что на 30 000 юаней (€3 870) дешевле, чем у Tesla Model Y в Китае. Такое сочетание характеристик и доступности делает новый кроссовер весьма привлекательным предложением для местных потребителей.

Помимо впечатляющего запаса хода, L60 оснащен 17,2-дюймовым центральным дисплеем на базе чипа Nvidia Orin X и 13-дюймовым проекционным дисплеем. Правда, отдельного экрана приборной панели нет.

Onvo, которая была создана 3 года назад как суббренд Nio, смогла воспользоваться обширными исследовательскими и производственными ресурсами "материнской" компании. Это позволило ей разработать конкурентоспособную модель, способную бросить вызов Tesla Model Y на ключевом для Nio китайском рынке.