Китай построил первый в мире специализированный авианосец для беспилотных летательных аппаратов. Этот таинственный корабль, спущенный на воду в конце 2022 года, вызывает большой интерес у военных экспертов, поскольку знаменует собой новое направление развития китайских ВМС.

Военно-морские силы Китая известны своим стремлением к инновациям и современным технологиям. И недавно они представили еще один уникальный проект – первый в мире специализированный авианосец для беспилотных летательных аппаратов. Этот таинственный корабль, о котором до сих пор мало что известно, может ознаменовать собой новую эру в морских баталиях.

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Китай сделал еще один шаг в направлении укрепления своих военно-морских сил, построив первый в мире специализированный авианосец для беспилотников. Этот секретный корабль был спущен на воду в декабре 2022 года, но о его существовании до сих пор практически ничего не было известно широкой публике.

В отличие от традиционных авианосцев, которые предназначены для обслуживания пилотируемых самолетов, новый китайский корабль ориентирован именно на управление беспилотными летательными аппаратами. Его конструкция значительно меньше, чем у обычных авианосцев – палуба примерно на треть короче и наполовину уже, чем у супераванесцев ВМС США или самого Китая.

Такое решение вполне логично, ведь беспилотники не требуют места для размещения пилотов и сложного авиационного оборудования. Вместо этого на корабле, возможно, будет достаточно места для управления и обслуживания сразу нескольких БПЛА с крыльями размахом до 20 метров.

При этом эксперты отмечают ряд необычных особенностей этого корабля. Например, его корпус выполнен в виде широко расставленного катамарана – конструкция, ранее не применявшаяся для авианосцев. Следует учесть, что на основе данных, полученных спутниками-шпионами, можно сделать вывод, что кабина экипажа расположена очень низко. Исходя из этого выдвинуто предположение, что если под кабиной экипажа и расположен ангар, то его потолок очень низкий, а стало быть, корабль не предназначен для поддержки высокоскоростных или длительных полетов.

Назначение этого корабля пока остается загадкой. Он может использоваться как для испытаний и совершенствования действий беспилотников на море, так и для моделирования противодействия западным военно-морским силам. Поскольку это первый в мире носитель дронов, он не имеет прототипов среди западных авианосцев.

Китай, известный своими амбициями в военно-морской сфере, явно делает ставку на развитие беспилотных технологий. Этот таинственный проект, о котором пока известно немногое, может стать важным шагом в этом направлении и ознаменовать новую веху в истории морской войны.