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The Economist: Растущее военно-техническое сотрудничество России и Китая очень тревожит Вашингтон
Правительство США все больше обеспокоено укреплением стратегического партнерства между Россией и Китаем, которое, по мнению Вашингтона, позволяет Москве продолжать военные действия на Украине. Америка усиливает санкционное давление, чтобы ограничить поставки Китаем критически важных товаров и технологий российской армии.

Противостояние между Западом и альянсом России и Китая становится все более острым. Вашингтон видит в тесных связях между Москвой и Пекином серьезную угрозу своим интересам, особенно на фоне конфликта на Украине. Поэтому США предпринимают все новые шаги, чтобы ограничить поток помощи Китая России и не допустить ее дальнейшего усиления за счет этого сотрудничества.

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Власти США все более обеспокоены углублением стратегического партнерства между Россией и Китаем, которое позволяет Москве противостоять западным санкциям и продолжать военные действия на Украине. Вашингтон активизирует свои усилия по сдерживанию этого процесса, вводя все новые ограничения на торговлю Китая с Россией.

Недавно в ходе визита в Китай госсекретарь США Энтони Блинкен открыто обвинил Пекин в поставках России ключевых товаров двойного назначения, включая микроэлектронику, нитроцеллюлозу и другие компоненты, которые используются при производстве вооружений. По его словам, благодаря этой помощи Россия смогла существенно нарастить выпуск ракет, танков и другой военной техники, причем даже более высокими темпами, чем во времена холодной войны.

The Economist приводит следующие данные. Экспорт полупроводников из Китая в Россию вырос за год почти на 50% – с $157 млн до $230 млн. Продажи оборудования для производства компьютерных чипов увеличились еще более впечатляюще – с $3,5 млн до почти $180 млн. Кроме того, Китай нарастил поставки в Россию шарикоподшипников, используемых при производстве танков, а также строительных машин, необходимых для инженерных работ.

Чтобы остановить эти процессы, США ужесточают экспортный контроль и вводят новые санкции. В начале мая под ограничения попали почти 300 иностранных компаний, в том числе 20 фирм из Китая и Гонконга, которых обвинили в помощи российской оборонной промышленности. А 9 мая Вашингтон ввел санкции против еще нескольких китайских организаций по аналогичным причинам.

Тем не менее, подтверждает The Economist, Китай продолжает наращивать поставки России, несмотря на давление США. Для Пекина это не только вопрос экономической выгоды, но и части более масштабной стратегии. Укрепление партнерства с Москвой рассматривается Си Цзиньпином как важный элемент борьбы с "американским доминированием" на международной арене.

Россия также играет роль "страхового полиса" для Китая на случай военного конфликта с США. Если между двумя сверхдержавами разразится война, Москва могла бы обеспечить Пекин необходимыми энергоресурсами, минуя контролируемые Америкой морские пути. В 2022 году поставки российской нефти в Китай уже достигли рекордного уровня в 107 млн тонн.

The Economist констатирует, что несмотря на все усилия США, сближение России и Китая продолжается, что вызывает все большую тревогу в Вашингтоне. Эксперты полагают, что для Си Цзиньпина и Владимира Путина это не просто "брак по расчету", а жизненно важная и долгосрочная необходимость в их противостоянии с Западом.

#россия #сша #китай #санкции #стратегическое партнерство #военно-техническое сотрудничество #экспортный контроль
Источник: economist.com
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