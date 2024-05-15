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Инженер из ЮАР создал самый быстрый в мире квадрокоптер со скоростью полета до 480 км/ч
Инженер-механик из ЮАР Люк Белл установил новый мировой рекорд скорости для радиоуправляемых квадрокоптеров. Его персональный дрон Peregreen 2 разогнался до рекордных 480 км/ч, побив предыдущее достижение на 200 км/ч. Процесс разработки и испытаний этого сверхбыстрого аппарата оказался нелегким, но в итоге привел к новому рекорду, занесенному в Книгу рекордов Гиннесса.

Технологический прогресс не стоит на месте, и в мире инженерии происходит множество захватывающих событий. Одним из них стало установление нового мирового рекорда скорости для беспилотных летательных аппаратов. Инженеру из ЮАР удалось создать квадрокоптер, развивающий невообразимые скорости, сделав его самым быстрым дроном в мире.

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Прошлогодний рекорд Гиннесса, установленный Райаном Ладеманном, который составлял 224 мили в час (около 360 км/ч) для самого быстрого в мире аккумуляторного радиоуправляемого квадрокоптера, был буквально растоптан новым детищем инженера-механика Люка Белла из ЮАР.

Белл, вместе со своим отцом Майком, создал квадрокоптер под названием Peregreen 2, который способен развивать ошеломляющую скорость до 480 км/ч. Это новое достижение было официально подтверждено Книгой рекордов Гиннесса, что сделало этот аппарат самым быстрым квадрокоптером в мире.

Процесс разработки Peregreen 2 оказался непростым – инженерам пришлось столкнуться с множеством технических проблем, включая частые возгорания и нестабильность полета. Но после серии доработок и аэродинамических испытаний им удалось создать действительно революционный аппарат.

Окончательная сборка Peregreen 2 включает в себя легкую карбоновую раму, 3D-печатный обтекатель, высокоэффективные моторы и аккумуляторы. Все это позволило дрону достигать ошеломляющих скоростей – так, при разгоне от 0 до 300 км/ч он тратит всего 2 секунды.

Видеозапись рекордного полета, сделанная с помощью экшн-камеры, установленной в прозрачной носовой части аппарата, впечатляет. Белл управляет квадрокоптером, используя очки FPV и портативный контроллер, демонстрируя невероятное мастерство пилотирования.

"Мы бросили вызов после предыдущего мирового рекорда и делаем это снова: "Вам, остальной мир дронов – сможете ли вы его побить?" – заявил энтузиаст Люк Белл, бросая новый вызов энтузиастам и инженерам по всему миру.

Этот впечатляющий рекорд скорости стал очередным свидетельством стремительного прогресса в области инженерии беспилотных летательных аппаратов. Созданный Беллом квадрокоптер Peregreen 2 поднял планку для всей индустрии дронов, заставляя искать новые способы превзойти его характеристики.

#дроны #квадрокоптер #южная африка #скорость #мировой рекорд #peregreen #люк белл
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