Компания Looking Glass Factory представила два новых пространственных дисплея – 16- и 32-дюймовые модели, которые открывают новые возможности для трехмерной визуализации без использования специальных гарнитур. Эти инновационные экраны предназначены для специалистов, таких как дизайнеры, инженеры и медицинские работники, для которых нужны передовые инструменты для работы с цифровыми 3D-объектами.

Технологии продолжают стремительно развиваться, раздвигая границы возможного. В этом направлении особое место занимают решения, которые меняют наше представление о том, как мы взаимодействуем с цифровым миром. Одним из таких инновационных продуктов являются новые пространственные дисплеи от компании Looking Glass Factory.

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Компания Looking Glass Factory, известная своими передовыми разработками в области голографических и пространственных технологий, представила два новых дисплея, которые открывают новые горизонты в области трехмерной визуализации.

16-дюймовая и 32-дюймовая модели пространственных дисплеев Looking Glass, по утверждению производителя, обеспечивают "потрясающую групповую 3D-визуализацию без необходимости использования гарнитур или других дополнительных устройств". Это делает их особенно привлекательными для специалистов, работающих с цифровыми 3D-объектами, такими как дизайнеры, инженеры, ученые и медицинские работники.

"Мы видели, как многие отрасли и частные лица извлекают выгоду из наших пространственных дисплеев, доступных для группового просмотра", – говорит генеральный директор Looking Glass Шон Фрейн. – "Креативы, расширяющие границы цифрового выражения. Студии дизайна, создающие продукты следующего поколения. Музеи, возвращающие артефакты к жизни. Маркетологи, создающие волшебные, захватывающие моменты бренда. Студенты-медики, изучающие реалистичную анатомию. Исследователи, исследующие клеточную лекарственную терапию".

Оба дисплея предлагают широкую зону обзора до 150 градусов, что позволяет группе пользователей одновременно наблюдать 3D-изображения и взаимодействовать с ними. Более того, устройства совместимы с широким спектром программного обеспечения и периферийных устройств для еще более интуитивной работы.

Старшая 32-дюймовая модель поддерживает входное разрешение 7680 x 4320 пикселей и может комплектоваться высокопроизводительным компьютером Intel NUC9I7QNB с графикой Nvidia RTX 3090. Таким образом, пользователи получают мощную платформу для визуализации сложных 3D-сцен.

Looking Glass Factory позиционирует свои новые пространственные дисплеи как инструмент, который откроет новые возможности для специалистов, работающих с цифровыми моделями и визуализацией. Эти инновационные решения призваны вывести представление о трехмерном контенте на качественно новый уровень.