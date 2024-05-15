Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
PoZiTiv4iK
Looking Glass Factory представила два новых дисплея на основе технологии пространственной голографии
Компания Looking Glass Factory представила два новых пространственных дисплея – 16- и 32-дюймовые модели, которые открывают новые возможности для трехмерной визуализации без использования специальных гарнитур. Эти инновационные экраны предназначены для специалистов, таких как дизайнеры, инженеры и медицинские работники, для которых нужны передовые инструменты для работы с цифровыми 3D-объектами.

Технологии продолжают стремительно развиваться, раздвигая границы возможного. В этом направлении особое место занимают решения, которые меняют наше представление о том, как мы взаимодействуем с цифровым миром. Одним из таких инновационных продуктов являются новые пространственные дисплеи от компании Looking Glass Factory.

реклама

Компания Looking Glass Factory, известная своими передовыми разработками в области голографических и пространственных технологий, представила два новых дисплея, которые открывают новые горизонты в области трехмерной визуализации.

16-дюймовая и 32-дюймовая модели пространственных дисплеев Looking Glass, по утверждению производителя, обеспечивают "потрясающую групповую 3D-визуализацию без необходимости использования гарнитур или других дополнительных устройств". Это делает их особенно привлекательными для специалистов, работающих с цифровыми 3D-объектами, такими как дизайнеры, инженеры, ученые и медицинские работники.

"Мы видели, как многие отрасли и частные лица извлекают выгоду из наших пространственных дисплеев, доступных для группового просмотра", – говорит генеральный директор Looking Glass Шон Фрейн. – "Креативы, расширяющие границы цифрового выражения. Студии дизайна, создающие продукты следующего поколения. Музеи, возвращающие артефакты к жизни. Маркетологи, создающие волшебные, захватывающие моменты бренда. Студенты-медики, изучающие реалистичную анатомию. Исследователи, исследующие клеточную лекарственную терапию".

Оба дисплея предлагают широкую зону обзора до 150 градусов, что позволяет группе пользователей одновременно наблюдать 3D-изображения и взаимодействовать с ними. Более того, устройства совместимы с широким спектром программного обеспечения и периферийных устройств для еще более интуитивной работы.

Старшая 32-дюймовая модель поддерживает входное разрешение 7680 x 4320 пикселей и может комплектоваться высокопроизводительным компьютером Intel NUC9I7QNB с графикой Nvidia RTX 3090. Таким образом, пользователи получают мощную платформу для визуализации сложных 3D-сцен.

Looking Glass Factory позиционирует свои новые пространственные дисплеи как инструмент, который откроет новые возможности для специалистов, работающих с цифровыми моделями и визуализацией. Эти инновационные решения призваны вывести представление о трехмерном контенте на качественно новый уровень.

#технологии #инновации #looking glass #голография #3d-визуализация #пространственные дисплеи
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Строящийся Большой Смоленский мост станет частью новой широтной магистрали в Санкт-Петербурге
+
Forbes: Российские дроны и ракеты "Искандер" не дают работать армейской авиации ВСУ
+
Немецкий ОБТ «Леопард 2А6» поражен российским «Краснополем» на Марьинском направлении
+
Смартфон Huawei Mate 70 получит новый чип Kirin с суперядрами
+
Sharp объявила о планах по прекращению производства больших жидкокристаллических панелей
2
Radeon RX 580 до сих пор не утратила актуальности и способна запускать популярные игровые новинки
6
Меркурис: Оборона ВСУ под Харьковом быстро проседает
+
Компания "Авиакон" представила отечественный аналог DJI Mavic3 для СВО, устойчивый к средствам РЭБ
4
Спутниковый интернет Starlink от SpaceX становится прибыльным спустя пять лет после запуска
+
Блинкен признал тяжёлую ситуацию в зоне конфликта и пообещал Киеву больше оружия в ближайшее время
+
Rockstar Games готовится к выпуску Red Dead Redemption на ПК
+
Unitree опубликовала видео возможностей многофункционального робота-гуманоида G1
+
В сети появилась фотография российской модификации РСЗО на базе грузовика УАЗ-3303 — «Bukhatyusha»
+
В сеть попало первое успешное применение российского морского беспилотника ГРК-700 «Визир» (видео)
+
Процессоры AMD Ryzen 7 8700F и Ryzen 5 8400F выходят на глобальный рынок 14 мая
+
Российская «Аврора» переходит на Chromium, поскольку движок на основе Firefox признан неэффективным
2
В документации Nintendo обнаружены данные о характеристиках будущей игровой консоли Switch 2
+
Эксперты: Bitcoin сейчас находится почти на той же фазе, что и в 2016 году
+
«Стан» разработала новый станок для обработки сложных деталей для производства вертолётов
+
Разработка «народного электромобиля» Tesla была почти завершена, когда Илон Маск приказал переключиться на роботакси
1

Популярные статьи

Как я зря потратил 8500 рублей или неудачный апгрейд старого SATA SSD на новый M.2 NVMe SSD
55
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 50 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS в FullHD (Май)
19
Broken Roads - нудная и абсолютно безыдейная игра (субъективный обзор)
+
АМ4 vs АМ5 – почему старый сокет никуда не уходит, и какой процессор купить для игр в мае 2024г
53
8 видеокарт с худшим соотношением цены и производительности, которые не стоит покупать в 2024 году
25
В чем недостаток процессоров Core Ultra 200 и почему их можно не ждать
175
Почему сегодня плохое время для покупки GeForce RTX 4090, и сколько времени нужно подождать
85
О наступлении в Харьковской области - с картами, фотками и большими буквами
25
Tango Gameworks поделилась подробностями о закрытии подразделения Xbox Game Studios
8
Asia Times: Попытки поставить подножку Китаю укрепят БРИКС и ускорят дедолларизацию
6

Сейчас обсуждают

Джон Коннор
23:25
Технологии обмана для дураков, работают исключительно за счет ухудшения качества, фрейм ген также называют фейк ген, тупо цифры другие рисует, подмешивая артефакты, технология уплавления взятая из тел...
8 видеокарт с худшим соотношением цены и производительности, которые не стоит покупать в 2024 году
Icegen
23:24
Конструктивный момент. Хотел прикрутить подключение через прокси, но в стандартном менеджере только PAC-файл или сценарий. Пришлось через терминал вписывать настройки прокси-"сервера". Да, можно сцена...
Выпуск Chimbalix 24.1 Alphachi Pre7 и очередное подтверждение некомпетентности адептов Linux
Джон Коннор
23:23
кал за 42000р, худший выбор
8 видеокарт с худшим соотношением цены и производительности, которые не стоит покупать в 2024 году
Даниил Кожевников
23:22
Собрал 10105ф, с такой же мамкой, 2 по 8гб gskill, m2 nvme, be quiet 600w Без корпуса и видюхи вышло 13-14тысяч. Какие б.... 50 тысяч? Кого они лечат?
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 50 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS в FullHD (Май)
Евгений Лотарев
23:03
Какие такие "технологии" у Кингстона, Ваня? Если Интел и Самсунг сами производят и чипы и контроллеры, то у кингстона почти вся продукция это наклеивание шильдика, сами они никаких фабрик не имеют.
Как я зря потратил 8500 рублей или неудачный апгрейд старого SATA SSD на новый M.2 NVMe SSD
Oleg Tereshkin
23:01
Только АМД этим и пользуется дурачек ,плюс крайне тупое и агрессивное фанатье ,вот в чем успех АМД 🤣
АМ4 vs АМ5 – почему старый сокет никуда не уходит, и какой процессор купить для игр в мае 2024г
Сергей Анатолич
23:00
Демократия, ёбти!
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо получил тяжелые ранения в результате покушения
Байден
22:59
Во-первых не дрон, а квадрокоптер. Дрон с крыльями, либо это Андрей. Во-вторых дефицит каких коптеров и в каком Китае? В-третьих, надеюсь, прошивка будет open source, чтобы можно было допилить умельца...
Компания "Авиакон" представила отечественный аналог DJI Mavic3 для СВО, устойчивый к средствам РЭБ
Сергей Анатолич
22:55
Нет, ну мне понравились самураи-негры. Им как буд то негров-эльфов не хватало.🤣😂🤣
Ubisoft представила дебютный трейлер новой Assassin's Creed Shadows
Павел Корняков
22:54
Тяжело людям с горой денег, в какой-то момент приходится конкретно так из вернуться, чтобы придумать новый способ их потратить.
Коллекционеры сражаются за редкий экземпляр приставки SNES, цена лота превышает 3.5 млн рублей
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем