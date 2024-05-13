Китайская компания Unitree, известная своими роботами-собаками, представила новый универсальный гуманоид G1. Этот робот стоимостью 16 тысяч долларов демонстрирует впечатляющие навыки балансирования, взаимодействия с предметами и обучаемости. Unitree стремится конкурировать с другими ведущими разработчиками гуманоидов, таких как Boston Dynamics и Tesla.

Китайская компания Unitree, известная своими роботами-собаками, сделала крупный шаг в сторону гуманоидных технологий, представив свою новую разработку – интеллектуального робота-помощника G1. Этот впечатляющий гуманоид демонстрирует широкий спектр возможностей и может стать серьезным конкурентом ведущих игроков на рынке робототехники.

реклама

G1 выглядит гораздо более продвинутым, чем предыдущая модель Unitree – H1. У него есть голова с дисплеем, несколько 3D-датчиков LiDAR и камера глубины, а также роботизированные руки с пальцами для выполнения различных действий. Робот может эффективно балансировать и устойчиво работать даже после сильных внешних воздействий.

Технические характеристики G1 впечатляют: 8-ядерный процессор, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, аккумулятор на 9000 мАч, обеспечивающий около 2 часов автономной работы. Шарниры гуманоида имеют от 23 до 43 степеней свободы, а максимальная скорость движения достигает 7,2 км/ч. При весе около 35 кг робот может складываться для компактной переноски.

Особую гордость Unitree вызывает способность G1 к обучению и развитию навыков. Используя технологии обучения с подкреплением и копирование действий, робот может самостоятельно осваивать новые функции. Это позволит ему становиться все более многофункциональным помощником в самых разных сферах - от домашнего быта до промышленного применения.

Стоимость базовой модели G1 составляет 16 тысяч долларов США, что более доступно, чем большинство других гуманоидных роботов. Китайская компания также предлагает образовательную версию устройства, ориентированную на исследователей и разработчиков.

Unitree, ранее сосредоточенная на создании роботов-собак, теперь активно развивает направление гуманоидной робототехники. Они стремятся составить конкуренцию таким лидерам отрасли, как Boston Dynamics, Sanctuary AI и даже Tesla. Безусловно, G1 является впечатляющим шагом вперед, демонстрируя растущий потенциал китайской компании в создании интеллектуальных робототехнических систем.