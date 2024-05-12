Приятная новость для любителей Lada: в одном из автосалонов Тольятти был замечен ажиотажный спрос на модель Granta, оснащенную японской автоматической коробкой передач Jatco. Согласно сообщению главного редактора журнала "За рулем" Максима Кадакова, все автомобили с "автоматом" были распроданы всего за час.
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Сам Кадаков лично связался с менеджером этого автосалона и уточнил цены на "автоматические" Granta. Седан в комплектации Comfort Plus стоил 1 177 000 рублей, что на 100 тысяч рублей дороже рекомендованной розничной цены. Лифтбек в версии #CLUB с "автоматом" обходился покупателям в 1 249 000 рублей – на 100 тысяч больше прайса.
Несмотря на небольшую наценку, спрос на двухпедальную Granta оказался настолько высок, что менеджеру пришлось с сожалением сообщить журналисту о том, что все автомобили уже распроданы. Оставленная Кадаковым заявка, скорее всего, будет исполнена в будущем, но сроки пока неизвестны.
Этот ажиотаж можно объяснить тем, что LADA Granta с АКПП появилась на рынке совсем недавно - в начале апреля. До этого все модели семейства комплектовались только механической трансмиссией. Теперь же АвтоВАЗ планирует выпустить около 5 тысяч "автоматических" Granta, чтобы удовлетворить спрос покупателей.
Таким образом, российским автолюбителям пришлось буквально ринуться в автосалоны, чтобы успеть приобрести одну из первых партий Lada Granta с "автоматом". Столь высокий интерес свидетельствует о популярности этой бюджетной модели.