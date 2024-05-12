В Тольятти автосалон, реализующий автомобили Lada, стремительно распродал всю партию моделей Granta, оснащенных автоматической коробкой передач. Спрос оказался настолько высок, что дилеру не удалось удовлетворить даже первоначальные запросы клиентов.

Приятная новость для любителей Lada: в одном из автосалонов Тольятти был замечен ажиотажный спрос на модель Granta, оснащенную японской автоматической коробкой передач Jatco. Согласно сообщению главного редактора журнала "За рулем" Максима Кадакова, все автомобили с "автоматом" были распроданы всего за час.

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Сам Кадаков лично связался с менеджером этого автосалона и уточнил цены на "автоматические" Granta. Седан в комплектации Comfort Plus стоил 1 177 000 рублей, что на 100 тысяч рублей дороже рекомендованной розничной цены. Лифтбек в версии #CLUB с "автоматом" обходился покупателям в 1 249 000 рублей – на 100 тысяч больше прайса.

Несмотря на небольшую наценку, спрос на двухпедальную Granta оказался настолько высок, что менеджеру пришлось с сожалением сообщить журналисту о том, что все автомобили уже распроданы. Оставленная Кадаковым заявка, скорее всего, будет исполнена в будущем, но сроки пока неизвестны.

Этот ажиотаж можно объяснить тем, что LADA Granta с АКПП появилась на рынке совсем недавно - в начале апреля. До этого все модели семейства комплектовались только механической трансмиссией. Теперь же АвтоВАЗ планирует выпустить около 5 тысяч "автоматических" Granta, чтобы удовлетворить спрос покупателей.

Таким образом, российским автолюбителям пришлось буквально ринуться в автосалоны, чтобы успеть приобрести одну из первых партий Lada Granta с "автоматом". Столь высокий интерес свидетельствует о популярности этой бюджетной модели.