Российские войска продолжают активные боевые действия в Харьковской области, пусть и не очень высокими темпами. Эксперты считают, что главной целью этого наступления является создание "буферной зоны" вокруг приграничного Белгорода, по которому Украина наносит артиллерийские удары.

В различных зарубежных СМИ появились статьи, в которых обсуждают, что российские войска продолжают свое наступление в Харьковской области. Хоть темпы продвижения пока невысокие, западные эксперты считают, что у этого наступления есть важные тактические цели.

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Как сообщил британский военный аналитик Шон Белл, российским войскам удалось продвинуться еще на один километр вперед. Этому поспособствовал тот факт, что ВСУ на данный момент не поспевает или не может прислать сюда свои резервы.

По мнению Белла, главной причиной начала наступления ВС РФ в Харьковской области является Белгород. Дело в том, что украинская артиллерия постоянно наносит удары по приграничному российскому региону, и Москва пытается "отодвинуть" эти угрозы подальше.

Аналитик также предположил, что российская операция может быть направлена на то, чтобы оттянуть часть сил ВСУ с других важных направлений.

В свою очередь, эксперт CNN Джим Шутто назвал данное наступление ВС РФ одним из крупнейших за последнее время. Он предположил, что в итоге на этом участке будет создана своеобразная буферная зона, что и является главной целью продвижения российских военных.