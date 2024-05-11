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Business Insider: Миллиардеры тратят шестизначные суммы на содержание роскошных яхт
Эксперты раскрывают, что содержание роскошных суперъяхт обходится их владельцам-миллиардерам в невероятные суммы — это целый отдельный малый бизнес с колоссальными расходами на экипаж, топливо, техобслуживание и многое другое. Для некоторых такие затраты становятся "финансовой черной дырой".

Для миллиардеров, таких как Джефф Безос, Марк Цукерберг и Стив Джобс, владение суперъяхтами является настоящей финансовой "черной дырой". Эксперты предупреждают, что содержание таких роскошных судов обходится их владельцам невероятно дорого – порой это целый малый бизнес по расходам.

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Как рассказал один агент по продаже предметов роскоши, "покупка лодки — это огромная трата, а сама яхта никому особо не нужна". Финансовые консультанты прямо говорят, что содержание суперъяхт — это не что иное, как "яма, куда можно бросать деньги".

Дело в том, что помимо самой стоимости покупки, которая может доходить до сотен миллионов долларов, владельцы ежегодно тратят около 10% от этой суммы только на эксплуатацию. Речь идет о зарплате экипажа, топливе, страховке, техобслуживании и сборах за стоянку в портах. Так, для 106-метровой яхты Amadea, принадлежащей российскому олигарху, эти расходы составляют порядка 922 тысяч долларов в месяц.

Эксперты объясняют, что содержание яхты — это фактически отдельный малый бизнес, где владельцам приходится обеспечивать работу целого штата, включая поваров, инженеров и массажистов. Иногда на одно судно нанимают до 28 членов экипажа, то есть по два человека на каждого гостя.

В итоге многие предпочитают не владеть яхтами, а брать их в аренду. Это финансово более выгодно, чем нести колоссальные расходы на содержание таких роскошных судов. Хотя для миллиардеров размер затрат на яхты, по сути, не имеет существенного значения.

#финансы #бизнес #марк цукерберг #джефф безос #стив джобс #миллиардеры #эксперты #расходы #содержание #суперъяхты
Источник: businessinsider.com
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