НАСА финансирует инновационный проект по созданию первой лунной железнодорожной системы с использованием левитирующих магнитных роботов, которая станет ключевой для обеспечения работы будущих постоянных баз на Луне.

Мечты о жизни на Луне становятся все более реальными, и НАСА уже готовится к этому будущему. Космическое агентство США финансирует инновационный проект по созданию первой лунной железнодорожной системы, которая должна стать критически важной для работы будущих лунных баз в 2030-х годах.

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Проект, получивший название FLOAT (Flexible Levitation on the Track), предусматривает использование целой сети левитирующих магнитных роботов для транспортировки грузов по поверхности Луны. Эти роботы-тележки будут перемещаться по гибким путям, которые можно быстро развернуть и переместить в случае необходимости.

Руководитель проекта, инженер-робототехник из Лаборатории реактивного движения НАСА доктор Итан Шалер, отмечает, что надежная автоматизированная транспортная система станет ключевой для обеспечения повседневной деятельности на постоянных лунных базах. В отличие от традиционных железных дорог, FLOAT будет использовать не рельсы, а электромагнитные поля для левитации и движения своих грузовых тележек.

По словам Шалера, каждый робот сможет перевозить до 100 тонн грузов со скоростью около 1,6 км/ч. Это решение позволит избежать износа ходовой части, что критически важно в пыльной лунной среде. Таким образом НАСА планирует обеспечить надежную, автономную и эффективную транспортировку ресурсов для будущих лунных поселений.