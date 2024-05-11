Apple находится на финальной стадии переговоров с разработчиком ChatGPT, компанией OpenAI, о лицензировании технологии чат-бота для встраивания в будущие устройства и программное обеспечение компании.

Похоже, скоро мы увидим популярный чат-бот ChatGPT, встроенный прямо в наши смартфоны Apple. Как сообщают инсайдеры, компания из Купертино находится на финальной стадии переговоров с разработчиком ChatGPT, компанией OpenAI, о лицензировании этой технологии.

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Согласно источникам, знакомым с ситуацией, Apple и OpenAI близки к заключению соглашения, которое позволит производителю iPhone интегрировать ChatGPT в свои будущие устройства и программное обеспечение. Это станет частью более широкой стратегии Apple по внедрению функций искусственного интеллекта в свою экосистему.

Ожидается, что первым шагом станет интеграция ChatGPT в iOS 18 – следующую операционную систему для iPhone, релиз которой намечен на июнь этого года. Это даст пользователям Apple доступ к популярному чат-боту прямо из своих мобильных устройств.

Более того, Apple также вела переговоры с Google о лицензировании чат-бота Gemini, но эти обсуждения пока не привели к соглашению. Тем не менее, компания из Купертино намерена произвести настоящий фурор в мире искусственного интеллекта на своей ежегодной конференции для разработчиков в июне.