Французский бренд Bugatti представил новый инновационный гибридный двигатель V16, который обеспечит их будущим моделям рекордную максимальную скорость в 445 км/ч.

Любителям высочайших скоростей есть чему радоваться – французский автомобильный бренд Bugatti только что анонсировал свой новый инновационный гибридный двигатель V16. Этот мощный агрегат позволит будущим моделям компании достигать головокружительной максимальной скорости в 445 км/ч.

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Двигатель V16, представленный Bugatti на "Automotive Future Summit" в Лондоне, представляет собой смелый шаг вперед по сравнению с прошлым поколением двигателей W16. Новая установка отказалась от традиционных турбокомпрессоров, а ее длина почти достигает метра. Но главное преимущество заключается в том, что этот гибридный агрегат обеспечивает невероятную мощность – более 1800 лошадиных сил.

Секрет такой впечатляющей производительности кроется в трехмоторной гибридной схеме. Помимо основного двигателя внутреннего сгорания, два электромотора приводят в движение передние колеса, а третий – задние. В результате автомобиль с новым двигателем V16 может разгоняться от 0 до 200 км/ч всего за 5 секунд и достигать 300 км/ч через 10 секунд. И, что самое главное, максимальная скорость этого гиперкара составит 445 км/ч.

Для тех, кто предпочитает более "зеленый" режим вождения, Bugatti также оснастила свой новый двигатель аккумуляторной батареей емкостью 24,8 кВтч, обеспечивающей запас хода на электротяге до 80 километров.