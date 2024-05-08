Во время отдыха на острове Маврикий российский турист был серьезно ранен неизвестной морской хищницей. Мужчина госпитализирован, а местные врачи пока не могут определить, что это была за рыба и как оказывать помощь пострадавшему.

Отдых на райском острове Маврикий обернулся настоящим кошмаром для одного из российских туристов. Во время прогулки по пляжу пятизвездочного отеля мужчина был атакован загадочной морской хищницей.

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Как рассказала супруга пострадавшего для Telegram-канала SHOT, пара отдыхала на популярном курорте, когда ее муж решил прогуляться босиком по воде. Внезапно он почувствовал «адскую боль» – какая -то странная рыба вцепилась ему в пятку острыми зубами. «Турист в ужасе побежал обратно на берег, а когда увидел ногу, стало ещё страшнее», – поделилась женщина.

Российского туриста незамедлительно доставили в местную больницу. Врачи пытаются помочь пострадавшему, но пока не могут даже определить, что это была за рыба. «Что за зубастая рыба плавает у берегов Маврикия, остается загадкой, предположить не могут даже медики», – сетует супруга туриста.

Фото укуса можно посмотреть в Telegram.

Не исключено, что это была одна из самых ядовитых рыб в мире – бородавчатка, которая часто маскируется под камни. Подобные нападения на отдыхающих здесь случались и раньше. Однако пока рана россиянина остается загадкой для местных врачей, и они продолжают бороться за его здоровье.