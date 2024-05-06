Инновационный аэрокосмический стартап Mayman Aerospace готовится представить свою передовую разработку – беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Razor P100 с вертикальным взлетом и посадкой. Это компактное, но высокоэффективное решение призвано кардинально изменить методы ведения разведки и боевых действий.

Mayman Aerospace, известный американский инновационный аэрокосмический стартап, готовится продемонстрировать свое новое революционное творение – беспилотный летательный аппарат Razor P100. Компактная, но чрезвычайно функциональная платформа с вертикальным взлетом и посадкой будет представлена в рамках SOF Week 2024, которая пройдет во Флориде.

реклама

Razor P100 является воплощением передовых технологий VTOL (вертикальный взлет и посадка), созданных на основе ранее разработанной конструкции Speeder. Предназначенный для военного применения, этот БПЛА отличается уникальным сочетанием высокоскоростной реактивной тяги и возможностей VTOL, что делает его идеальным решением для современных боевых задач.

Предстоящие летные испытания Razor P100 и его более крупной версии Razor P500 запланированы на третий квартал этого года. Ожидается, что более легкая модель с полезной нагрузкой 45 кг продемонстрирует впечатляющие характеристики. При этом Razor P100 станет одним из наиболее компактных БПЛА вертикального взлета и посадки в мире.

Несмотря на свои небольшие размеры, Razor способен нести полезную нагрузку, сравнимую с самолетом, в десять раз превышающим его по размеру. Это яркое свидетельство выдающегося инженерного мастерства команды Mayman Aerospace.

Основное предназначение Razor P100 – ведение разведки на поле боя. Оснащенный передовыми технологиями наблюдения, он способен осуществлять быстрый и гибкий сбор данных, развертываясь даже в ограниченных пространствах. При скорости до 800 км/ч и высоком качестве съемки он обеспечивает аналитику в реальном времени для улучшения принятия решений.

Mayman Aerospace рассматривает Razor P100 как важный актив для современных боевых операций, предлагая немедленные и надежные возможности сбора разведывательной информации. Универсальность, низкая стоимость и высокая эффективность делают этот БПЛА ключевым компонентом в арсенале следующего поколения.