После технических задержек и неудачных испытаний Boeing, наконец, готовится к первому экипажному полету своего космического корабля Starliner. Двое опытных астронавтов NASA возглавят эту важную миссию. Это будет первый пилотируемый запуск с мыса Канаверал с 1968 года.

Наступает эпоха возвращения американских ветеранов-астронавтов в космос. Два опытных космонавта NASA – Бутч Уилмор и Суни Уильямс – отправятся в космический полет на борту космического корабля Boeing Starliner. Эта миссия, получившая название Crew Flight Test, станет важной вехой в истории американской космонавтики.

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Уникальность предстоящего полета Starliner заключается в том, что это будет первый пилотируемый космический корабль, который доставит астронавтов на орбиту с мыса Канаверал с момента миссии "Аполлон-7" в 1968 году. Кроме того, никто не летал на ракете Атлас со времен полета Гордона Купера в 1963 году.

Если все пройдет по плану, Boeing наконец присоединится к SpaceX в отправке астронавтов на Международную космическую станцию на шестимесячные миссии. Изначально обе компании получили контракты на пилотируемые полеты от NASA в 2014 году, но из-за технических проблем Boeing пришлось ждать гораздо дольше.

Сейчас Уилмор и Уильямс находятся на предполетном карантине в Космическом центре Кеннеди, ожидая старта, намеченного на 6 мая (7 мая, 05:34 МСК). После нескольких переносов и тщательного устранения проблем с парашютами и электрикой, Starliner, наконец, готов к своему историческому первому полету с экипажем.



