Проект "Сахалин-2" в апреле резко увеличил поставки сжиженного природного газа (СПГ) в Китай - до рекордных 440 тыс. тонн. Это стало возможным благодаря переориентации поставок с традиционного рынка Японии.

Оператор проекта "Сахалин-2" в апреле установил новый рекорд по объемам поставок сжиженного природного газа (СПГ) в Китай. Согласно данным аналитической компании Kpler, поставки в КНР выросли до 440 тыс. тонн, что в 3,4 раза больше, чем в марте, и на 39% превышает показатель годичной давности.

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По словам главы анализа нефтяных рынков Kpler Виктора Катоны, такой резкий рост экспорта в Китай стал возможен благодаря переориентации сахалинских партий с традиционного рынка Японии. При этом, отмечает эксперт, "Сахалин-2" поставляет СПГ в Китай без ямальских объемов.

Как показывают данные, в апреле Китай впервые обошел Японию по объемам импорта сахалинского сжиженного газа. Поставки в Страну восходящего солнца снизились на 44% по сравнению с мартом и на 17% к апрелю прошлого года, составив 319 тыс. тонн.

В целом экспорт СПГ с "Сахалина-2" в апреле увеличился на 7% как по сравнению с предыдущим месяцем, так и с апрелем 2023 года, достигнув 886 тыс. тонн. При этом стабильными остаются поставки в Южную Корею – 127 тыс. тонн.

Таким образом, Китай закрепляет свое положение в качестве ключевого потребителя сахалинского СПГ, вытесняя традиционного лидера – Японию. Это, вероятно, стало следствием повышенного спроса в КНР на энергоресурсы в условиях восстановления экономики после снятия ограничений, связанных с COVID-19.