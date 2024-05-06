Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
PoZiTiv4iK
Китай становится главным потребителем сжиженного газа с "Сахалина-2"
Проект "Сахалин-2" в апреле резко увеличил поставки сжиженного природного газа (СПГ) в Китай - до рекордных 440 тыс. тонн. Это стало возможным благодаря переориентации поставок с традиционного рынка Японии.

реклама

Оператор проекта "Сахалин-2" в апреле установил новый рекорд по объемам поставок сжиженного природного газа (СПГ) в Китай. Согласно данным аналитической компании Kpler, поставки в КНР выросли до 440 тыс. тонн, что в 3,4 раза больше, чем в марте, и на 39% превышает показатель годичной давности.

реклама

По словам главы анализа нефтяных рынков Kpler Виктора Катоны, такой резкий рост экспорта в Китай стал возможен благодаря переориентации сахалинских партий с традиционного рынка Японии. При этом, отмечает эксперт, "Сахалин-2" поставляет СПГ в Китай без ямальских объемов.

Как показывают данные, в апреле Китай впервые обошел Японию по объемам импорта сахалинского сжиженного газа. Поставки в Страну восходящего солнца снизились на 44% по сравнению с мартом и на 17% к апрелю прошлого года, составив 319 тыс. тонн.

В целом экспорт СПГ с "Сахалина-2" в апреле увеличился на 7% как по сравнению с предыдущим месяцем, так и с апрелем 2023 года, достигнув 886 тыс. тонн. При этом стабильными остаются поставки в Южную Корею – 127 тыс. тонн.

Таким образом, Китай закрепляет свое положение в качестве ключевого потребителя сахалинского СПГ, вытесняя традиционного лидера – Японию. Это, вероятно, стало следствием повышенного спроса в КНР на энергоресурсы в условиях восстановления экономики после снятия ограничений, связанных с COVID-19.

#китай #япония #газ #экспорт #спг #рекорды #сахалин-2
+
Написать комментарий (0)
Казахстан становится всё больше зависим от энергоресурсов из России
В России возобновят строительство мусороперерабатывающего завода под Казанью
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Инженер-программист более двух лет держит открытыми 7500 вкладок в Firefox из-за ностальгии
29
Цены на металлы стремительно растут и это плохая новость для производителей ПК
5
В Австрии представили "подводную яхту Апокалипсиса" для богатых способную защитить "от всего"
3
США с использованием 3D-печати развертывают беспилотники за 24 часа
+
WP: США обеспокоены планами Китая по строительству плавучих АЭС в Южно-Китайском море
1
Один из владельцев AMD Ryzen 9 7950X3D обнаружил, что в его образце 192 МБ L3 кэша
4
В сети появилась информация о новых домашних майнерах BOMBAX EZ100-C для Ethash и Etchash
3
Новый звуковой кодек TSAC оказался в 17,5 раз эффективнее MP3
10
WSJ: ОАЭ отозвали у США разрешение на пребывание их ВВС в стране, опасаясь стать мишенью для Ирана
1
Люди начали переходить обратно c Windows 11 на Windows 10
1
Майнеры переключились с видеокарт на ASIC, зарабатывая с их помощью сотни тысяч рублей в месяц
1
WhatsApp будет ограничивать аккаунты, которые злоупотребляют рассылками
+
Статистика Steam: почти 70% геймеров до сих пор сидят за мониторами с разрешением 1080p или меньше
12
Российская армия продолжила наносить удары по объектам ВСУ в Харьковской области
1
Именитый оверклокер стал жертвой мошенников, купив Core i9-14900K с отсутствующим кристаллом CPU
4
Министр иностранных дел Германии обвинила российских хакеров в многичисленных взломах
3
Неизвестный владелец 1155 ВТС перевёл мошенникам $68 миллионов из-за собственной невнимательности
+
Tesla сделает привод закрывания переднего багажника Cybertruck более настойчивым
+
Boeing Starliner готовится к первому пилотируемому полету на МКС
+
Microsoft намерена убедить пользователей перейти на Bing, завалив их сообщениями о его преимуществах
2

Популярные статьи

Microsoft сокращает поддержку консолей Xbox series X/S
37
Почему процессоры AMD лучше Intel – 6 причин в пользу холодных геймерских камней от тётушки Су
273
"Мятежная Луна, часть 2: Оставляющая шрамы" - еще хуже, чем первая часть (субъективное мнение)
3
Выбираем 5 лучших игровых видеокарт мая 2024г – почему продукции NVIDIA места в списке не нашлось
154
Как я получил незабываемые впечатления просто обновив ядро Linux
42
Миссия "Пионер 0" - малоизвестная страница в истории космонавтики
+
Вы никогда не были богаты, если не запускали ArtMoney — или зачем я взламываю игры в 2024 году
23
Снижение курса йены грозит Азии и G7 новым финансовым кризисом — считают экономисты
1
Мое мнение о Outlast Trials (Pushsqare)
+

Сейчас обсуждают

fynjy_2005
02:58
он все перечислил. У фанатиков только мнение, доказухи ноль)
Почему процессоры AMD лучше Intel – 6 причин в пользу холодных геймерских камней от тётушки Су
fynjy_2005
02:58
лого АМД изначально зеленое)
Почему процессоры AMD лучше Intel – 6 причин в пользу холодных геймерских камней от тётушки Су
fynjy_2005
02:57
я б взял сейчас с 0 ам5, если есть побольше денег, там и процы пободрее, ну и встройка у всех есть
Почему процессоры AMD лучше Intel – 6 причин в пользу холодных геймерских камней от тётушки Су
Игорь Гурьянов
02:57
Согласен, нужно с умом тратить на комп, на не покупать запас который и не пригодится. А поеупая Nvidia думать что аот яж когда ни будь займусь 3D моделирование или стану блогером и буду виде монтирова...
Трассировку лучей в AMD RDNA4 называют совершенно новой разработкой, а не доработкой существующей
fynjy_2005
02:55
Ну самое главное графика будет не вега ачто из нави вроде как...
Почему процессоры AMD лучше Intel – 6 причин в пользу холодных геймерских камней от тётушки Су
Игорь Гурьянов
02:54
Дак маштабируемость и имелась ваиду что награмождение кристала много чем ненужным, тебе в играх как это все помогает? А переплачиваешь от 30 до 70%. Если бы ты FPS получил на эти же деньги то яб повер...
Трассировку лучей в AMD RDNA4 называют совершенно новой разработкой, а не доработкой существующей
fynjy_2005
02:53
ну к справедливости скажем, что с выходом рязани не только старье интел не нужно стало, но и старье АМД)
Почему процессоры AMD лучше Intel – 6 причин в пользу холодных геймерских камней от тётушки Су
fynjy_2005
02:52
а зачем разжигать, есть факты и личный опыт
Почему процессоры AMD лучше Intel – 6 причин в пользу холодных геймерских камней от тётушки Су
Абдул-Малик Янаев
02:51
Я почему то не могу вообще ничего делать в спотифай, даже альбом не могу просмотреть, а при включении трека пишет что это премиум функция.
Spotify может запретить пользователям бесплатного тарифа просматривать тексты песен
fynjy_2005
02:49
Хороший ответ. Фанатики интел забыли что ТОЛЬКО после выхода процессоров с зен 1, где были недорогие 1600х и 1700х/1800х интел всеж в в народный сегмент выпустил 6ти ядерники, но уже через год Триперы...
Почему процессоры AMD лучше Intel – 6 причин в пользу холодных геймерских камней от тётушки Су
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем