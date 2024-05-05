Телевизионная программа "Москва. Кремль. Путин" впервые покажет обновленную версию президентского автомобиля Aurus. Российский лимузин, на котором передвигается глава государства, получил ряд дизайнерских изменений и станет еще более современным.

Автомобиль Aurus, на котором президент России Владимир Путин передвигается во время государственных мероприятий, получил значительные обновления во внешнем виде. Новая версия лимузина будет впервые продемонстрирована широкой публике в программе "Москва. Кремль. Путин".

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Как стало сейчас известно, изменения коснулись передней части автомобиля – оптики, решетки радиатора, капота и переднего бампера. Также были обновлены крылья машины. В целом, автомобиль стал более современным по сравнению со своим предшественником.

По словам главы Минпромторга Дениса Мантурова, впереди российских автоконструкторов ждут и более масштабные изменения. "Следующий этап - 2026 год, когда появится более углубленная, измененная конструкция самой платформы. А следующий - 30 год", - отметил министр.

Отметим, что Владимир Путин неоднократно демонстрировал лидерам зарубежных стран автомобили Aurus, иногда даже катаясь вместе с ними. А на прошлой инаугурации президенту был предоставлен именно автомобиль Aurus Senat Limousine, который сейчас выставлен в музее на ВДНХ.

Обновленная версия Aurus Senat, которую показали в Telegram-канале, будет официально представлена уже на предстоящей инаугурации Владимира Путина 7 мая. Российские автомобилестроители, судя по всему, активно работают над поддержанием высокого статуса и презентабельного вида президентского лимузина.