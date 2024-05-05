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Автомобиль Aurus, на котором президент России Владимир Путин передвигается во время государственных мероприятий, получил значительные обновления во внешнем виде. Новая версия лимузина будет впервые продемонстрирована широкой публике в программе "Москва. Кремль. Путин".
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Как стало сейчас известно, изменения коснулись передней части автомобиля – оптики, решетки радиатора, капота и переднего бампера. Также были обновлены крылья машины. В целом, автомобиль стал более современным по сравнению со своим предшественником.
По словам главы Минпромторга Дениса Мантурова, впереди российских автоконструкторов ждут и более масштабные изменения. "Следующий этап - 2026 год, когда появится более углубленная, измененная конструкция самой платформы. А следующий - 30 год", - отметил министр.
Отметим, что Владимир Путин неоднократно демонстрировал лидерам зарубежных стран автомобили Aurus, иногда даже катаясь вместе с ними. А на прошлой инаугурации президенту был предоставлен именно автомобиль Aurus Senat Limousine, который сейчас выставлен в музее на ВДНХ.
Обновленная версия Aurus Senat, которую показали в Telegram-канале, будет официально представлена уже на предстоящей инаугурации Владимира Путина 7 мая. Российские автомобилестроители, судя по всему, активно работают над поддержанием высокого статуса и презентабельного вида президентского лимузина.