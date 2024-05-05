Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
PoZiTiv4iK
Aurus Путина получил обновленный дизайн: новая версия авто представлена журналистом Павлом Зарубиным
Телевизионная программа "Москва. Кремль. Путин" впервые покажет обновленную версию президентского автомобиля Aurus. Российский лимузин, на котором передвигается глава государства, получил ряд дизайнерских изменений и станет еще более современным.

реклама

Автомобиль Aurus, на котором президент России Владимир Путин передвигается во время государственных мероприятий, получил значительные обновления во внешнем виде. Новая версия лимузина будет впервые продемонстрирована широкой публике в программе "Москва. Кремль. Путин".

реклама

Как стало сейчас известно, изменения коснулись передней части автомобиля – оптики, решетки радиатора, капота и переднего бампера. Также были обновлены крылья машины. В целом, автомобиль стал более современным по сравнению со своим предшественником.

По словам главы Минпромторга Дениса Мантурова, впереди российских автоконструкторов ждут и более масштабные изменения. "Следующий этап - 2026 год, когда появится более углубленная, измененная конструкция самой платформы. А следующий - 30 год", - отметил министр.

Отметим, что Владимир Путин неоднократно демонстрировал лидерам зарубежных стран автомобили Aurus, иногда даже катаясь вместе с ними. А на прошлой инаугурации президенту был предоставлен именно автомобиль Aurus Senat Limousine, который сейчас выставлен в музее на ВДНХ.

Обновленная версия Aurus Senat, которую показали в Telegram-канале, будет официально представлена уже на предстоящей инаугурации Владимира Путина 7 мая. Российские автомобилестроители, судя по всему, активно работают над поддержанием высокого статуса и презентабельного вида президентского лимузина.

#россия #владимир путин #aurus #автомобиль президента #обновление дизайна
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Инженер-программист более двух лет держит открытыми 7500 вкладок в Firefox из-за ностальгии
29
Цены на металлы стремительно растут и это плохая новость для производителей ПК
5
В Австрии представили "подводную яхту Апокалипсиса" для богатых способную защитить "от всего"
2
США с использованием 3D-печати развертывают беспилотники за 24 часа
+
WP: США обеспокоены планами Китая по строительству плавучих АЭС в Южно-Китайском море
1
Один из владельцев AMD Ryzen 9 7950X3D обнаружил, что в его образце 192 МБ L3 кэша
4
В сети появилась информация о новых домашних майнерах BOMBAX EZ100-C для Ethash и Etchash
3
Новый звуковой кодек TSAC оказался в 17,5 раз эффективнее MP3
10
Люди начали переходить обратно c Windows 11 на Windows 10
1
WSJ: ОАЭ отозвали у США разрешение на пребывание их ВВС в стране, опасаясь стать мишенью для Ирана
1
Samsung приостанавливает обновление One UI 6.1 для Samsung Galaxy S22 из-за ошибок
1
Майнеры переключились с видеокарт на ASIC, зарабатывая с их помощью сотни тысяч рублей в месяц
1
Игровые ноутбуки все чаще получают распаянную на материнской плате ОЗУ вместо отдельных модулей
3
Статистика Steam: почти 70% геймеров до сих пор сидят за мониторами с разрешением 1080p или меньше
11
WhatsApp будет ограничивать аккаунты, которые злоупотребляют рассылками
+
Российская армия продолжила наносить удары по объектам ВСУ в Харьковской области
1
Министр иностранных дел Германии обвинила российских хакеров в многичисленных взломах
3
Именитый оверклокер стал жертвой мошенников, купив Core i9-14900K с отсутствующим кристаллом CPU
3
Неизвестный владелец 1155 ВТС перевёл мошенникам $68 миллионов из-за собственной невнимательности
+
Tesla сделает привод закрывания переднего багажника Cybertruck более настойчивым
+

Популярные статьи

Microsoft сокращает поддержку консолей Xbox series X/S
37
Почему процессоры AMD лучше Intel – 6 причин в пользу холодных геймерских камней от тётушки Су
262
"Мятежная Луна, часть 2: Оставляющая шрамы" - еще хуже, чем первая часть (субъективное мнение)
2
Выбираем 5 лучших игровых видеокарт мая 2024г – почему продукции NVIDIA места в списке не нашлось
143
Как я получил незабываемые впечатления просто обновив ядро Linux
33
Миссия "Пионер 0" - малоизвестная страница в истории космонавтики
+
Вы никогда не были богаты, если не запускали ArtMoney — или зачем я взламываю игры в 2024 году
23
Как учёные ищут Черные Дыры старше самой Вселенной
1
Снижение курса йены грозит Азии и G7 новым финансовым кризисом — считают экономисты
1
Мое мнение о Outlast Trials (Pushsqare)
+

Сейчас обсуждают

Валерий Агапов
23:46
Странно или где? АМД это аргументы, и тех. грамотность, а Интел - ?
Выбираем 5 лучших игровых видеокарт мая 2024г – почему продукции NVIDIA места в списке не нашлось
Валерий Агапов
23:40
Хотелось бы про карты, а не про продажи и херовый маркетинг АМД. Не президента выбираем. Ну и про лучи и типа того. Мне так бы ближе к реальности
Выбираем 5 лучших игровых видеокарт мая 2024г – почему продукции NVIDIA места в списке не нашлось
Валерий Агапов
23:33
У меня мелькал такой вариант, но хорошо бы аргументы
Выбираем 5 лучших игровых видеокарт мая 2024г – почему продукции NVIDIA места в списке не нашлось
Kurwa Kurwa
23:31
Топ для людей, которые не могут себе позволить карты нвидиа... ничего против не имею P.S. автор клоун xD
Выбираем 5 лучших игровых видеокарт мая 2024г – почему продукции NVIDIA места в списке не нашлось
Kozlov85
23:30
Согласен, учитывая что Tiguan L в Китае показали ещё в январе 2024
Новый Volkswagen Tiguan рассекречен до премьеры
Валерий Агапов
23:30
А как показалась встройка 7600 ? должна быть сильней 5700Ж. Я рассматриваю вариант сборки с дальнейшей картой, проц. 7600 (или 7700 на Алике был за 21тыр,) Какая мать и опера? какие проблемы?
Выбираем 5 лучших игровых видеокарт мая 2024г – почему продукции NVIDIA места в списке не нашлось
Дмитрий Воронин
23:29
1) где скрин ?? 2) лично у меня всегда около 30 вкладок. И то, половину легко безболезненно могу закрыть... и закрываю. Они постоянно меняются. Лишь пара сайтов неизменны. Это при условии, что у меня...
WP: США обеспокоены планами Китая по строительству плавучих АЭС в Южно-Китайском море
sidreshot
23:26
Давай следующую статью о том, как нет кнопочки "сделать красиво" и поэтому ос - гавно. Я почитаю. Меня доставляет, продолжай показывать какой ты идиот и думай, что ты этим вредишь сообществу linux. Я ...
Как я получил незабываемые впечатления просто обновив ядро Linux
sidreshot
23:22
Предпоследняя картинка вообще к чему? Откуда ты ее выдрал, пиздабол? Список совместимости игр есть на сайте litrus или steam. Там уже несколько тысяч и все прекрасно работает на steamdeck под ос linux...
Как я получил незабываемые впечатления просто обновив ядро Linux
sidreshot
23:16
1. Ты взял кастомное чужое ядро, которое является экспериментальным и нет никаких гарантий. Если возникли проблемы, просто загружаешься с предыдущего в меню загрузки. 2. Ты поставил какие то модули, к...
Как я получил незабываемые впечатления просто обновив ядро Linux
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем