В Москве правоохранители пресекли незаконную деятельность ячейки опасной китайской секты "Фалуньгун", запрещенной в России. Четверо ее участников задержаны по статье об организации деятельности нежелательной организации.

В Москве правоохранительные органы провели комплекс мероприятий по выявлению и пресечению незаконной деятельности ячейки китайской секты "Фалуньгун". Данная организация в России признана нежелательной из-за ее крайне деструктивного характера.

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Как сообщили в Следственном комитете РФ, с июля 2020 года по настоящее время группа лиц под руководством одной из активисток организовывала в столице работу "Центра духовного и физического совершенствования "Фалунь Дафа"*. Также они распространяли среди граждан запрещенную в России литературу, пропагандирующую идеологию секты.

Стоит отметить, что "Фалуньгун" была создана в Китае в 1992 году и вскоре предприняла попытку государственного переворота в этой стране. После провала этих планов её основатель Ли Хунчжи скрылся в США, где, по данным правоохранителей, получает поддержку от Госдепартамента.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранители выявили 4 человек, которые подозреваются в организации незаконной деятельности запрещенной организации. Их действия были квалифицированы по статье 284.1 УК РФ "Организация деятельности нежелательной организации".

Данные задержания стали еще одним шагом к пресечению распространения опасного влияния этой секты, вовлекающей граждан в деструктивные и, порой, губительные для жизни практики. Правоохранительные органы продолжают работу по выявлению и пресечению попыток дестабилизации ситуации в России со стороны "Фалуньгун" и ее зарубежных кураторов.

* Организация запрещена в России.