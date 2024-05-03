Американская компания Joby Aviation, один из ведущих разработчиков электрических летательных аппаратов вертикального взлета и посадки (eVTOL), объявила об успешном завершении четырехлетней программы испытаний своего предсерийного прототипа.

Технология электрических летательных аппаратов вертикального взлета и посадки (eVTOL), стремительно развивается, и одним из ярких лидеров этого направления является компания Joby Aviation. Недавно она достигла важной вехи в процессе разработки и тестирования своих аппаратов, что открывает новые возможности для коммерческого использования этих инновационных транспортных средств.

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Американская компания Joby Aviation объявила о завершении испытаний своего предсерийного прототипа eVTOL. По словам руководства Joby, в рамках четырехлетней программы испытаний их команде удалось выполнить более 1500 комбинированных полетов общей протяженностью свыше 53100 км. Более 100 из них были совершены с пилотом-человеком на борту, что стало важным этапом на пути к будущей сертификации и коммерческой эксплуатации.

Основатель и генеральный директор Joby Джоен Бевирт отметил, что результаты этих испытаний подтвердили реальность концепции электрических воздушных такси и соответствие их характеристик изначальным прогнозам. Пройденные тесты позволили компании с высокой уверенностью приступить к наращиванию производства серийных прототипов, второй из которых сошел с конвейера на этой неделе.

В ближайшие годы Joby планирует продолжить летные испытания для получения сертификата летной годности. Когда начнется коммерческое использование, их eVTOL сможет перевозить пилота и четырех пассажиров со скоростью до 320 км/ч на расстояние более 240 км на одной зарядке. Первыми рынками для этих услуг могут стать Объединенные Арабские Эмираты, где Joby подписала эксклюзивный контракт на запуск воздушного такси-сервиса.