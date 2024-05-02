Американские военные провели крупномасштабные учения, смоделировав боевые сценарии, напоминающие происходящее на Украине. По данным экспертов, ВС США пока отстают от России и Украины в применении технологий беспилотных платформ наземного базирования и сталкиваются с рисками их неконтролируемого использования в будущих конфликтах.

Недавние военные учения Вооруженных сил США продемонстрировали, что американские генералы серьезно изучают опыт российско-украинского конфликта и стремятся применить его в своей подготовке к возможным будущим боевым действиям. Однако этот процесс сопряжен с рядом вызовов и ограничений, с которыми сталкивается армия США.

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Американские военные провели крупномасштабные учения "Проект "Конвергенция" на полигоне Форт-Ирвин, воссоздав условия боевых действий, напоминающих происходящее на Украине. По данным журналистов из Foreign Policy, в ходе "боев" силы "противника" были оснащены большим количеством ударно-разведывательных беспилотников, а также использовали мобильные телефоны, которые расценивались как серьезная угроза.

Отличительной особенностью учений стало широкое применение наземных беспилотных систем, которые выполняли различные задачи – от обследования зданий до имитации обстрелов из противотанковых комплексов "Джавелин". По словам участников, психологически сложно сражаться с бездушными машинами, а не с живыми людьми.

Как отмечают зарубежные эксперты, американская армия пока отстает от России и Украины в освоении технологий беспилотных платформ наземного базирования. Кроме того, несмотря на попытки внедрения новых решений, ВС США продолжают использовать устаревшие системы связи и управления войсками, которые значительно уступают возможностям современных гаджетов.

Одной из ключевых проблем, озвученных на учениях, стал риск того, что в будущем вооруженные роботы могут выйти из-под контроля человека. Американских военных больше волнует, что подобные технологии могут попасть в руки потенциальных противников.

Таким образом, учения "Проект "Конвергенция" продемонстрировали, что ВС США стремятся учесть опыт современных конфликтов и внедрять передовые технологии, но по-прежнему сталкиваются с серьезными вызовами в этом процессе.