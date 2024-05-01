Линейка носимых устройств Samsung готовится к большому обновлению. Компания раскрыла, что ее новые флагманские смарт-часы Galaxy Watch 7 будут оснащены инновационной функцией неинвазивного мониторинга уровня сахара в крови. Данная функция должна заинтересовать в первую очередь людей с диабетом, которым больше не придется постоянно прокалывать кожу для контроля гликемии. Возможность удобного и безболезненного мониторинга состояния здоровья в режиме 24/7 может серьезно повысить привлекательность новых Galaxy Watch 7 на рынке носимой электроники.

Мир носимых гаджетов стоит на пороге грандиозных перемен. Южнокорейский гигант Samsung готовится представить свои новые умные часы Galaxy Watch 7, которые могут похвастаться действительно уникальной функцией.

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По словам руководства компании, предстоящий флагманский гаджет получит возможность неинвазивного мониторинга уровня сахара в крови пользователя. Данная технология, основанная на искусственном интеллекте, позволит отслеживать важный показатель здоровья без болезненных уколов.

Это по-настоящему инновационный шаг вперед в развитии носимой электроники. До сих пор подобные возможности оставались уделом специальных медицинских приборов. Но теперь Samsung намерена воплотить эту функцию в компактном и стильном гаджете для массового пользователя.

Стоит отметить, что «Управление по контролю за продуктами и лекарствами США» (FDA) весьма скептически оценивает неинвазивные методы мониторинга глюкозы, указывая на их низкую точность по сравнению с традиционными способами. Однако в Samsung уверены, что смогут решить эту проблему, применив современные алгоритмы искусственного интеллекта.

Возможность контролировать уровень сахара без необходимости постоянно прокалывать кожу вряд ли останется незамеченной целевой аудиторией. Это может привлечь к новым Galaxy Watch 7 внимание как диабетиков, так и всех, кто заботится о своем здоровье.

Пока неясно, будет ли данная функция доступна во всех модификациях часов или будет зарезервирована только для премиальной версии Galaxy Watch 7 Ultra. Но уже понятно, что Samsung намерен сделать свои носимые устройства еще более полезными и незаменимыми для пользователей.