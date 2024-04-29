Российская студия "Играющие кошки" при поддержке Института развития интернета выпустила бесплатную военную стратегию в реальном времени "Передний край", отличающуюся высокой степенью реалистичности боевых действий. Игра предлагает глубокий тактический геймплей, в котором важны не только численный перевес, но и логистика, эффективное использование вооружения и тщательная проработка каждого хода. Разработчики планируют активно развивать проект, добавляя новые карты, армии, технику и другие возможности.

Российская студия «Играющие кошки» («Сats who play») при поддержке Института развития интернета выпустила многопользовательскую тактическую стратегию в реальном времени «Передний край», которая привлекает внимание игроков высокой степенью реалистичности.

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Разработчики заявляют, что их приоритетом было максимально точно воссоздать современные боевые действия, избегая упрощений и штампов, характерных для многих RTS-игр. Так, в «Переднем крае» важнейшую роль играет тактическое мышление, логистика, а не просто численный перевес или первая атака. Каждый солдат уязвим, ПТУРы эффективны против танков, а штурм окопов - непростая задача.

«Мы хотели погрузить игроков в атмосферу реальных боевых действий, где все нюансы имеют значение», - пояснил креативный директор студии Виталий Шутов. По его словам, в игре сбалансированы сильные и слабые стороны армий России и США, что требует от пользователей вдумчивого подхода.

Интерес к проекту уже высок – за первые дни демоверсию загрузили свыше 40 тысяч человек. Популярность игры особенно велика в Китае, где прошлый проект разработчиков продавался лучше всего. Поэтому в планах – добавить в «Передний край» китайскую армию.

Кроме того, авторы планируют развивать игру в различных направлениях: от возможности вызова авиаподдержки до внедрения средств РЭБ и ПВО. Также обещана платная версия с системой прокачки юнитов, турнирами и другими возможностями для "продвинутых" игроков.

В перспективе на базе «Переднего края» будет создана и одиночная сюжетная кампания, выход которой намечен на начало 2025 года. Так российские разработчики стремятся объединить интересы любителей как многопользовательских, так и одиночных военных стратегий.