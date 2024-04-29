Основатель Tesla Илон Маск совершил визит в Китай, чтобы обсудить с местными властями вопросы развертывания на крупнейшем авторынке страны программного обеспечения Tesla для беспилотного вождения. Это стало важным шагом в преодолении давних регуляторных барьеров.

Основатель Tesla Илон Маск нанес неожиданный визит в Китай, чтобы обсудить с властями развертывание программного обеспечения для беспилотного управления автомобилями компании на крупнейшем авторынке страны. Это стало важным шагом в преодолении давних препятствий, мешавших Tesla продвигать свои технологии в Китае.

реклама

По данным осведомленных источников, Маск встретился с премьер-министром Китая Ли Цянем, а также провел переговоры о получении разрешения на передачу за рубеж данных, собираемых автомобилями Tesla в Китае. Это ключевое требование местных регуляторов для внедрения системы беспилотного вождения Full Self-Driving (FSD) на территории страны.

Кроме того, Tesla достигла соглашения с китайским технологическим гигантом Baidu о доступе к картографическим данным, необходимым для работы FSD. Также автомобили Tesla Model 3 и Y прошли тестирование и были признаны соответствующими местным требованиям по безопасности данных.

«Визит Маска стал важным моментом для Tesla на китайском рынке», - отметили аналитики. Ранее компания не могла развернуть свои передовые технологии автономного вождения в Китае из-за жестких регуляторных ограничений в отношении обработки данных. Теперь, после устранения ключевых препятствий, Tesla получила возможность более активно продвигать свое программное обеспечение для беспилотного управления на крупнейшем авторынке мира. Это должно укрепить лидерские позиции компании в сфере электромобилей и автопилота на фоне растущей конкуренции со стороны китайских производителей.