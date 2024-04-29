Новая флагманская линейка смартфонов Huawei Pura 70 вызвала ажиотажный спрос на зарубежных рынках. Согласно данным, большая часть ключевых компонентов в устройствах этой серии произведена китайскими поставщиками, что говорит о стремлении Huawei к технологическому суверенитету.

На фоне нарастающего тренда на технологический китайский суверенитет новая линейка смартфонов от Huawei – серия Pura 70 – активно набирает популярность и вызвает настоящий ажиотаж среди покупателей.

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Согласно сообщениям, во всех основных розничных каналах продаж на данный момент просто невозможно найти модели из этой серии в наличии. А на вторичном рынке цены на смартфоны Pura 70 уже серьезно завышены из-за высокого спроса. Аналитики прогнозируют, что совокупные продажи устройств этой линейки могут превысить 10 миллионов единиц. Эксперты отмечают, что такой высокий спрос на фоне ограниченного предложения закономерно приводит к ценовым "накруткам" на "вторичке".

Разборка моделей Pura 70 показала, что Huawei близка как никогда к достижению полного технологического суверенитета в производстве смартфонов. По оценкам, более 90% ключевых компонентов в большинстве устройств этой серии произведены китайскими брендами, такими как OFILM, Lens Technology, Goertek и другие.

Исключением стала лишь топовая модель Pura 70 Ultra, в которой используется камерный датчик от японской Sony, а также процессор Kirin 9010, производство которого пока зависит от зарубежных технологий. Однако в целом Huawei демонстрирует устойчивое движение к концепции полного внутреннего цикла производства смартфонов.