Согласно анализу экспертов американского Института военных исследований, Вооруженные силы России способны добиться значительных тактических успехов на украинском фронте в ближайшее время.

Согласно анализу экспертов Института военных исследований (ISW), Вооруженные силы России способны добиться значительных тактических успехов на украинском фронте в ближайшее время. По мнению издания, это вызвано тем, что Киев вынужден ждать поставок вооружений и техники от США, в то время как российское командование усовершенствовало свое операционное планирование.

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«Российское командование, похоже, извлекло урок из предыдущих ошибок в оперативном планировании, и летнее наступление, вероятно, будет направлено на то, чтобы растянуть украинские силы и сокрушить их на более длинной линии фронта на востоке Украины», - оценивает ISW.

Аналитики ISW отмечают, что российские силы намерены использовать текущие наступательные действия и ракетные удары для подготовки поля боя к ожидаемому масштабному российскому наступлению, которое, по прогнозам, может быть развернуто в конце весны или летом. Кроме того, российские войска существенно модернизировали тактику применения авиации на украинском направлении. Они массово применяют управляемые планирующие авиабомбы, позволяющие самолетам наносить удары с безопасного расстояния. Несмотря на ожидаемое усиление украинской ПВО за счет поставок западных средств, эти авиаудары сохранят решающее значение в поддержке российских наземных операций грядущим летом.

По данным ISW, российские силы демонстрируют наибольшие успехи на авдеевском направлении на северо-западе. На основе геоданных и информации блогеров, эксперты подтверждают продвижение российских войск к северу, северо-западу и западу от этого города. Темпы наступления здесь превышают показатели на участке возле Часов Яра, поскольку российское командование концентрирует усилия на использовании тактической ситуации, неблагоприятной для украинской армии.

Аналитики ISW предполагают, что российские войска также активизируют наступление в районе Часов Яра в ближайшие недели, так как этот населенный пункт предоставляет им возможности для более масштабных операций.