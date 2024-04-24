По мнению ученых, произошло уникальное событие, когда две формы жизни объединились в один организм через процесс первичного эндосимбиоза. «Когда это произошло в первый раз, это дало начало всей сложной жизни», — говорят ученые.

По мнению ученых, впервые за как минимум миллиард лет две формы жизни слились в один организм. Этот процесс, называемый первичным эндосимбиозом, в истории нашей планеты происходил до этого всего дважды.

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Если исследователи правы и первичный эндосимбиоз действительно произошел между видами водорослей, обычно встречающихся в океане, и бактериями, которые объединили эти две формы жизни в одну, это всего лишь третий случай в истории Земли. Во-первых, благодаря развитию митохондрий она дала начало всей сложной жизни, какой мы ее знаем, а во-вторых, на нашей планете появились растения.

«Когда мы впервые думаем, что это произошло, это привело к возникновению всей сложной жизни», — сказал Тайлер Коул, научный сотрудник Калифорнийского университета в Санта-Крус, который руководил исследованием одного из двух недавних исследований, раскрывших это явление. — «Все, что сложнее бактериальной клетки, обязано своим существованием этому событию. Примерно миллиард лет назад то же самое произошло с хлоропластами, и это дало нам растения».

В этом процессе водоросли поглощают бактерию и обеспечивают ее питательными веществами, энергией и защитой в обмен на функции, которые она не могла выполнять раньше – в данном случае способность фиксировать азот из воздуха. Затем водоросли включают бактерию в качестве внутреннего органа, называемого органеллой, который становится необходимым для функционирования хозяина.

Это означает, что эти водоросли являются первыми эукариотами (организмами с ДНК в заключенном в мембрану ядре), которые, как известно, содержат органеллу, способную фиксировать азот. Ученые, сделавшие это открытие, говорят, что оно даст новое понимание процесса эволюции, а также потенциально может фундаментально... изменить сельское хозяйство.

Как? Они считают, что это дает новое понимание фиксации азота и, таким образом, дает ключ к пониманию того, как такие органеллы могут быть введены в сельскохозяйственные растения, е чем они рассказали в публикациях в журналах Science и Cell. Интересно, что хотя об открытии мы узнаем только сейчас, фундамент был заложен почти 30 лет назад.