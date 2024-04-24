7 мая пройдет презентация Apple, на которой компания из Купертино покажет iPad Air и iPad Pro следующего поколения.

Спустя более полутора лет с момента прошлого обновления, компания Apple готовится к запуску нового поколения iPad, событие запланировано на 7 мая. Онлайн-презентация начнется в 17:00 МСК и ожидается, что на ней представят обновленные модели iPad Pro и Air, а также новый Apple Pencil.

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Источники утверждают, что Apple, наконец, перейдет на OLED-дисплеи в iPad Pro. Считается, что дисплеи будут иметь размеры 13 и 11 дюймов с пересмотренным расположением фронтальных камер, которые будут перемещены на горизонтальную сторону дисплея. Предполагается, что iPad Air также получат обновление, представив модели с дисплеями Mini LED размером 12,9 и 10,9 дюймов. Все устройства будут работать на новых чипсетах Apple M3.

Кроме того, ожидается, что компания представит новую версию Apple Pencil с дополнительной функцией "сжатия", а также обновленную клавиатуру Magic Keyboard с более прочным алюминиевым корпусом и увеличенным трекпадом.