Недавно выяснилось, что французская компания по производству искусственного интеллекта Datakalab была приобретена Apple в декабре.

Стало известно, что Apple приобрела французский стартап в области искусственного интеллекта (ИИ), который работает с технологией компьютерного зрения на различных гаджетах. Только недавно выяснилось, что парижская компания Datakalab была приобретена производителем iPhone в конце прошлого года. Говорят, что этот шаг связан с амбициями технологического гиганта по внедрению функций ИИ в iPhone и другие его устройства. Интересно, что это не первая компания в области ИИ, приобретенная Apple за этот период. В прошлом месяце в другом отчете утверждалось, что технологический гигант также приобрел канадский стартап под названием DarwinAI, также работающий в сфере ИИ.

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Информация поступила из французского делового журнала Challenges, в котором утверждается, что сделка по покупке Datakalab была завершена 17 декабря 2023 года. Хотя сумма, потраченная Apple на приобретение стартапа, неизвестна, согласно уведомлению Еврокомиссии, технологический гигант теперь владеет 100% долей в компании. Примечательно, что фирма по искусственному интеллекту была основана в 2017 году братьями Ксавьером и Лукасом Фишерами.

Согласно странице LinkedIn Datakalab, компания описывает свою работу как «новый способ сжатия нейронных сетей компьютерного зрения». В разделе «О программе» компания далее объясняет, что работает над «сжатием и адаптацией для быстрого, экономичного и точного развертывания встроенного компьютерного зрения». Фирма по искусственному интеллекту опубликовала 9 исследовательских работ и ожидает получения 3 патентов.

В описании стартапа подчеркивается, почему Apple может быть в нем заинтересована. Марк Гурман из Bloomberg неоднократно сообщал, что технологический гигант хочет создать искусственный интеллект на устройствах. Работа Datakalab, в основном в области компьютерного зрения, также была сосредоточена на создании инструментов и систем, встроенных в устройства. Кроме того, важна именно сфера компьютерного зрения, поскольку она может дать Apple преимущество перед конкурентами. OpenAI недавно запустила свою модель зрения, и большинство функций ИИ на базе смартфонов (за исключением Google Lens) не предлагают функций, ориентированных на зрение.