США вступают в новую эру космической стратегии с запуском орбитального обслуживания и дозаправки спутников, открывая путь к новым возможностям своих космических программ.

Генерал Стивен Уайтинг – глава космических войск США – заявил 9 апреля, что космические средства Пентагона должны обладать возможностью маневрировать на орбите, заправляться, ремонтироваться и продолжать работать. Он также отметил, что эти возможности необходимо внедрить быстро, чтобы предотвратить возможные конфликты.

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Уайтинг выступил на Космическом симпозиуме в Колорадо-Спрингс, где обсудил необходимость "динамичных космических операций" в контексте подготовки SPACECOM к 2027 году. Обоснованием этих сроков, по его мнению, служит тот факт, что именно в этот год председатель КНР Си Цзиньпин приказал своим военным быть готовыми к захвату Тайваня [об этом заявлял заместитель директора ЦРУ Дэвид Коэн, прим. ред.], и подчеркнул важность подготовки к будущим вызовам после этого события.

Для достижения этих целей Уайтинг упомянул несколько шагов, предпринятых SPACECOM в последние месяцы, включая присоединение Франции, Германии и Новой Зеландии к операции Olympic Defender, привлечение новых компаний к коммерческой интеграции и объявление минимально жизнеспособного продукта для среды оценки и проверки возможностей.

Он также обсудил концепцию "динамических космических операций", которая включает в себя использование дозаправляемых спутников для обеспечения их маневренности и продления срока службы. Сейчас спутники максимально сокращают движение по орбите, чтобы экономить топливо. Как только оно заканчивается, срок их службы заканчивается.

«Пришло время привнести в космическую сферу динамичные космические операции, логистику и инфраструктуру на орбите», – заявил Уайтинг. – «Дни энергетически нейтральных позиционных операций в космосе должны закончиться».