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США заменят 20-мм пушки Vulcan на 21-зарядные пусковые ракетные установки на 73 эсминцах
ВМС США планируют укрепить оборону своих эсминцев класса Arleigh Burke, заменив существующие пушки Vulcan Mk 15 Phalanx на ракеты RIM-116 Rolling Airframe Missiles (RAM) для борьбы с различными воздушными и надводными угрозами. Ожидается, что это улучшение поможет повысить эффективность обороны кораблей и предоставит ценную информацию для дальнейшей модернизации флота.

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ВМС США планируют укрепить оборону своих эсминцев класса Arleigh Burke, добавив ракеты RIM-116 Rolling Airframe Missiles (RAM) для защиты от приближающихся крылатых ракет, дронов и других воздушных и надводных угроз. Эти ракеты будут устанавливаться вместо существующих 20-мм пушек Vulcan Mk 15 Phalanx Close-in Weapon Systems (CIWS). Однако окончательная конфигурация будет зависеть от подкласса каждого корабля.

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Деталями данного проекта поделился с The War Zone руководитель программы Destroyer Modernization 2.0, известной также как DDG-51 Mod 2.0 или DDG 2.0. В настоящее время ВМС насчитывает 73 эсминца класса Arleigh Burke, разделенных на три основных подкласса (Flights I, II и III), с несколькими конфигурациями субвариантов подкласса Flight II. В настоящее время только один эсминец класса Flight III – USS Jack H. Lucas – находится в строю.

USS Jack H. Lucas 

Пусковая установка Mk 49, которая будет установлена на эсминцах класса Arleigh Burke, представляет собой 21-зарядную систему, интегрированную с боевой системой корабля и его бортовыми датчиками. Система SeaRAM, использующая компоненты Mk 15 Phalanx, включает 11-зарядную пусковую установку RAM, радары поиска и сопровождения, а также электрооптические и инфракрасные камеры для идентификации, захвата и поражения целей.

Ракеты RIM-116 предназначены в первую очередь для обороны от приближающихся крылатых ракет, дронов и некоторых наземных угроз. Однако, как и пусковые установки RAM, так и 20-мм пушки Vulcan Mk 15 Phalanx имеют некоторые объективные недостатки. Например, как Mk 49, так и SeaRAM, пусковые установки должны перезаряжаться вручную персоналом, работающим на открытой палубе, как и Phalanx. В этих пусковых установках имеется ограниченное количество готовых ракет, особенно в системе SeaRAM, имеющей всего 11 ракет, что может привести к тому, что эти системы будут подавлены в результате более масштабных атак, в том числе с участием роев дронов, что представляет собой постоянно растущую угрозу. Это ничуть не хуже, а в некоторых случаях существенно лучше, чем оперативные реалии Phalanx. Боезапаса пушки Vulcan хватает на 20–30 секунд, в зависимости от скорострельности.

В целом, опыт программы DDG 2.0 с этими первыми четырьмя Flight IIA Burkes даст информацию о том, как ВМФ будет продолжать модернизацию дополнительных кораблей этого класса.

В настоящее время ВМС активно рассматривают возможность создания нового класса эсминцев будущего, помимо Arleigh Burke, который в настоящее время называется DDG(X).

Однако планы по этой программе были отложены, и теперь ожидается, что работа над первым DDG(X) начнется в 2032 финансовом году.

#военная техника #оборона #вмс сша #ракеты rim-116 rolling airframe missiles #эсминцы класса arleigh burke
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