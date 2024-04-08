Последние процессоры Intel Core i9 13-го и 14-го поколения столкнулись с серьезными проблемами. Ежедневно в Корее возвращают более 10 процессоров.

Согласно информации, опубликованной изданием ZDNet Korea становится ясно, что у последних процессоров Intel Core i9 возникают серьезные проблемы. В беседе с изданием анонимный источник в Корее, отвечающий за обслуживание клиентов процессоров Intel, сообщил, что покупатели ежедневно возвращают более 10 процессоров Intel Core i9 13-го и 14-го поколения. Именно эти процессоры в СМИ называют одними из лучших игровых процессоров.

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Проблемы с процессорами, по крайней мере, в Корее связывают с игрой Tekken 8. Согласно информации, геймеры, использующие такие процессоры, как Core i9-13900K или Core i9-14900K, при запуске игры столкнутся с сообщением об ошибке «недостаточно видеопамяти», что приведет к ее закрытию. Это происходит даже, если на ПК достаточно видеопамяти для запуска игры.

Упомянутая проблема на самом деле не нова. В феврале аппаратный редактор Wccftech Хасан Муджтаба сообщил о постоянных сбоях в играх с Core i9-13900K и RTX 4090. Недавние отзывы покупателей о Core i9-14900K касаются как раз аналогичных проблем: покупатели ссылаются на сбои в играх после нескольких месяцев владения процессором.

Сама Intel до сих пор не признала наличие проблемы. В беседе с ZDNet Korea представитель Intel сказал: «Intel знает о проблемах, возникающих при выполнении определенных задач на процессорах Core 13-го и 14-го поколения для настольных ПК, и анализирует их с основными филиалами».

Проблемы, похоже, касаются определенных игр на Unreal Engine: сообщается о проблемах в Hogwarts Legacy, Lies of P и The Callisto Protocol, и это лишь некоторые из общего списка игр. В большинстве случаев, как мы уже сказали ранее, перед сбоем игра сообщит об ошибке, что ей не хватает видеопамяти. В худшем случае сбой приведет к появлению «синего экрана смерти» (BSOD) в Windows, что влечет за собой перезагрузку компьютера.

Муджтаба рекомендует пользователям, если у них возникли проблемы, попробовать разогнать или понизить напряжение питания этих процессоров. По словам редактора, это повысит стабильность. Сообщается, что проблемы связаны с ограничением мощности самых мощных процессоров Intel, что приводит к нестабильности системы, даже если вы не занимаетесь разгоном процессора.