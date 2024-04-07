Загадочный объект был обнаружен возле одного из пляжей на побережье Черного моря в Румынии. Анализы показали, что это могла быть одна из опытных моделей.

Сообщается, что два дня назад невиданный ранее и неизвестный объект был обнаружен возле села Тузла на берегу Черного моря в Румынии.

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Специалисты из спецслужб провели исследование объекта, найденного на море и отбуксированного в порт Констанца румынским судном морской спасательной службы. По предположениям, этот катер, переоборудованный для выполнения военных миссий, ранее использовался в поисково-спасательных операциях.

Изучение катера показало, что в его носовой части находится антенна для подавления сигналов, а рядом могло быть расположено взрывное устройство. Лодка была направлена на военный полигон в Капу Мидия для проведения дополнительных проверок и экспертизы.

Этот инцидент вызвал большой интерес у местных жителей и властей, поскольку он подчеркивает важность безопасности на море и готовность к различным угрозам. В настоящее время проводятся дальнейшие расследования для выяснения происхождения и намерений этого загадочного катера.

Некоторые западные СМИ высказали предположение, что данная находка могла принадлежать Украине и, возможно, ее планировалось задействовать для нападения на российские корабли Черноморского флота. Благодаря своим размерам и водоизмещению на ее палубе могло поместиться множество взрывчатки, способной уничтожить корабль.

К сожалению, неизвестно, почему лодка оказалась недалеко от румынского побережья. Эксперты полагают, что во время испытаний она могла выйти из строя и контакт с ней был потерян.

По состоянию затонувшего корабля было установлено, что он мог принимать участие в миссии, проводившейся в прошлом году. ВСУ имеют в своем распоряжении несколько морских и подводных беспилотников-камикадзе, с помощью которых они атаковали российские корабли и портовую инфраструктуру военных объектов в Крыму. Возможно, это была одна из опытных единиц, которая в конечном итоге не поступила на вооружение ВСУ.

Зарубежные эксперты полагают, что на базе этой лодки могли быть созданы знаменитые морские дроны Sea Baby или Magura V5.