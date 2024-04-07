Джон Альфред Тиннисвуд, самый старый из ныне живущих мужчин в мире, разделяет свои секреты долголетия и мудрости. Он рассказывает о своей жизни, пережитых войнах, пандемиях и своей любви к футболу, а также дает советы по умеренности в жизни.

Джон Альфред Тиннисвуд, гражданин Великобритании, достигший впечатляющего возраста 111 лет и 224 дня, теперь является самым старым мужчиной на планете. Эту информацию официально подтвердила Книга рекордов Гиннеса в прошедшую пятницу, спустя два дня после известия о кончине предыдущего рекордсмена, Хуана Висенте Переса, который скончался в возрасте 114 лет, всего за месяц до своего 115-летия.

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В интервью для Гиннеса, где ему вручили сертификат, Тиннисвуд выразил свою философию жизни: «Вы либо живете долго, либо живете недолго, и вы ничего не можете с этим поделать». Тиннисвуд, проживший свою жизнь без курения, умеренно употребляя алкоголь и регулярно наслаждаясь рыбой с жареным картофелем по пятницам, говорит, что секрет его продолжительности жизни – «просто удача». Его совет другим – вести умеренный образ жизни: «Если вы слишком много пьете, слишком много едите или гуляете слишком; если ты делаешь слишком много чего-либо, в конце концов ты пострадаешь».

Родившийся 26 августа 1912 года в Ливерпуле, на северо-западе Англии, Тиннисвуд пережил обе мировые войны, пандемии "испанки" и COVID-19. Более того, он держит рекорд по возрасту среди выживших ветеранов Второй мировой войны, как подтверждает Книга рекордов Гиннеса. Он пришел на свет в том же году, когда затонул "Титаник". Тиннисвуд всю жизнь болеет за футбольный клуб "Ливерпуль" и вместе с своим любимым клубом праздновал 19 побед в чемпионатах и 8 побед в Кубке Англии. Сейчас он проживает в доме для престарелых в городке Саутпорт на английском побережье. Кэти Ховард, менеджер дома престарелых, поделилась с BBC, что для нее большая честь заботиться о Тиннисвуде, "удивительном человеке, у которого много интересных историй", и который "любит читать газеты и слушать радио".

Самой старой женщиной среди ныне живущих людей является 117-летняя Мария Браньяс Морера из Испании.