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Премьер-министр Румынии поддерживает идею объединения страны с Молдовой
Премьер Румынии Марчел Чолаку озвучил идею объединения с Молдавией, которое может произойти после вступления республики в Евросоюз.

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Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку заявил, что поддерживает объединение Румынии с Молдовой и ратует за создание единого государственного образования. Политик подчеркнул, что такое решение может быть реализовано в рамках Евросоюза.

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Заявление премьер-министра Чолаку было сделано в интервью сайту DCNews. Глава правительства заявил, что выражает собственную позицию по этому поводу, но также отметил, что, по его мнению, такую точку зрения придерживается значительная часть граждан нынешней Молдовы.

В интервью он, в частности, сказал: «Я все еще верю, что это будет сделано в рамках Евросоюза, а если нет, то мы найдем другой путь».

Несколькими днями ранее премьер-министр Румынии заявил, что поддерживает Майю Санду в ее кандидатуре на очередной президентский срок в Молдове. Он также отметил, что доволен позицией нынешних властей Кишинева, которые открыто говорят о своем желании вступить в Евросоюз.

Хотя западные СМИ утверждают, что число сторонников союза Молдовы и Румынии растет, среди политиков Молдовы явно звучат голоса, критикующие подобные идеи. Чаще всего это также связано с нежеланием страны вступать в Евросоюз. Одним из наиболее ярых критиков является бывший президент Игорь Додон. Политик, который обвиняется Западом за свои откровенно пророссийские взгляды, раскритиковал позицию премьер-министра Румынии в социальных сетях. «Право румынских чиновников верить в «унию» и желать аннексии заканчивается именно там, где начинаются наши молдавские права и свободы. Наш национальный интерес – сохранить молдавскую государственность и идентичность», – подчеркнул он.

Депутат молдавского парламента от партии «Возрождение» Александр Суходольский идет еще дальше. По его мнению, Молдове следует немедленно изменить политический курс и повернуться обратно к Российской Федерации. «Наши страны всегда были близки друг другу. Народ Молдовы воспринимает Россию как братское государство, и в России всегда готовы протянуть руку помощи. Антироссийская риторика, пропагандируемая властями нашей страны, удивляет, но мы прекрасно понимаем и уверены, что народ Молдовы привержен восстановлению дружбы с Россией», – заявил он. 

#россия #евросоюз #румыния #молдова #ес
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