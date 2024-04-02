ВС РФ модернизировали свою крылатую ракету воздушного базирования Х-101, оснастив ее двойными боеголовками, тем самым удвоив уровень потенциальной угрозы.

В СМИ появилась информация о том, что ВС РФ модернизировали крылатую ракету воздушного базирования Х-101, добавив вторую боеголовку. Эта корректировка фактически удваивает уровень потенциальной угрозы.

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По имеющимся сведениям, в модернизированном варианте была увеличена масса взрывчатого вещества с 400 до 800 килограммов, что свидетельствует о ее возросшем разрушительном потенциале. Предполагается, что такое усовершенствование было достигнуто за счет уменьшения размеров топливного бака. Несмотря на то, что это изменение сократило дальность полета ракеты с 5500 до примерно 2250 километров, оно создало место для дополнительной боеголовки, не ставя под угрозу боевую эффективность ракеты.

Концепция двойной боеголовки, впервые упомянутая в январе 2024 года главой Минобороны России Сергеем Шойгу во время его визита в ракетное конструкторское бюро «Радуга», наконец-то стала реальностью.

В середине 2010-х годов российские источники обсуждали идею размещения на Х-101 двойной боеголовки, намекая на возможность разделения 400-килограммовой боеголовки на две отдельные секции.

Недавнее внедрение двойной боеголовки в Х-101 свидетельствует о неустанной адаптации Россией своего арсенала к требованиям современных боевых действий.

Следует отметить, что стратегические бомбардировщики, такие как модернизированные Ту-160М и Ту-95МСМ, оборудованы для перевозки Х-101 и предлагают широкий выбор боеголовок, включая фугасные, проникающие фугасные и суббоеприпасы. На Х-101 установлен двухконтурный турбореактивный двигатель, созданный на базе модели Р95ТМ-300. При активации двигатель выдвигается из корпуса, а хвостовое оперение разворачивается, что позволяет корректировать траекторию ракеты в полете.

Есть информация, что ракеты Х-101 теоретически могут поражать движущиеся цели с невероятной точностью до 10 метров, а стандартное круговое вероятное отклонение составляет 7 метров на дальностях до 5500 километров. Х-101 изготовлена КБ "Радуга" и состоит из российских компонентов.