Греция решила поставить для Украины 155-мм снаряды на сумму €150 млн.

Греция присоединится к инициативе Чехии по поставке боеприпасов для Украины. Об этом говорится в статье на греческом сайте ieidiseis.gr.

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Греция объявила о своем решении поставить 155-мм снаряды на сумму €150 млн для чешской инициативы – отправки 800 тыс. снарядов для ВСУ. Это первое официальное заявление такого рода со стороны Греции, обязующейся предоставить материальную поддержку, а не финансовую помощь. По подсчетом западных экспертов озвученной суммы в €150 млн должно хватить не менее чем на 25000 снарядов. По данным Nexter, полная стоимость 155-мм снаряда в Европе составляет около €5500.

Следует отметить, что по оценкам ЕС, Украине необходимо не менее 357000 таких снарядов в месяц. Однако нынешняя производственная мощность заводов ЕС составляет около 450000 таких снарядов в год.