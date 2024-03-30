Израильская компания оборонной электроники Elbit Systems заключила контракт на усиление артиллерийских возможностей неизвестной европейской страны.

По сведениям из defence-blog.com, контракт, заключенный с компанией Elbit Systems, предполагает интеграцию передового решения в области артиллерийского командования, управления, связи, компьютеров и разведки (C4I) в гаубичные подразделения калибра 155 мм. Это обновление позволит использовать передовые возможности цифровой стрельбы, что значительно повысит эффективность боевых действий артиллерийских подразделений.

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Основой этого обновления станет комплексное решение C4ISR Artillery Suite от Elbit Systems, включающее приложение Torch-X Fires и радиостанции E-LynX Software Defined Radio. Torch-X Fires представляет собой интегрированное решение нового поколения, основанное на передовых технологиях, обеспечивающее согласованность действий между подразделениями, быстрое планирование и точную передачу данных.

Кроме того, семейство радиостанций E-LynX SDR станет дополнением к Torch-X Fires, предлагая передовые тактические коммуникационные решения. Эти радиостанции разработаны с учетом современных требований боевой обстановки, обеспечивая надежную и безопасную связь на любом рельефе местности, а также одновременную передачу различных типов данных.

Генеральный директор по вопросам C4I и кибербезопасности компании Elbit Systems, Хаим Делмар, выразил уверенность в том, что решение C4I для артиллерии окажет значительное воздействие на военные возможности заказчика. Он отметил, что интеграция технологий Elbit Systems способствует повышению эффективности артиллерийских операций, оптимизации работы и успешному взаимодействию артиллерийских сил с другими сетевыми боевыми системами.