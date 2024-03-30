Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
PoZiTiv4iK
Defence blog: В Израиле модернизирует артиллерию для загадочного европейского заказчика
Израильская компания оборонной электроники Elbit Systems заключила контракт на усиление артиллерийских возможностей неизвестной европейской страны.

реклама

По сведениям из defence-blog.com, контракт, заключенный с компанией Elbit Systems, предполагает интеграцию передового решения в области артиллерийского командования, управления, связи, компьютеров и разведки (C4I) в гаубичные подразделения калибра 155 мм. Это обновление позволит использовать передовые возможности цифровой стрельбы, что значительно повысит эффективность боевых действий артиллерийских подразделений.

реклама

Основой этого обновления станет комплексное решение C4ISR Artillery Suite от Elbit Systems, включающее приложение Torch-X Fires и радиостанции E-LynX Software Defined Radio. Torch-X Fires представляет собой интегрированное решение нового поколения, основанное на передовых технологиях, обеспечивающее согласованность действий между подразделениями, быстрое планирование и точную передачу данных.

Кроме того, семейство радиостанций E-LynX SDR станет дополнением к Torch-X Fires, предлагая передовые тактические коммуникационные решения. Эти радиостанции разработаны с учетом современных требований боевой обстановки, обеспечивая надежную и безопасную связь на любом рельефе местности, а также одновременную передачу различных типов данных.

Генеральный директор по вопросам C4I и кибербезопасности компании Elbit Systems, Хаим Делмар, выразил уверенность в том, что решение C4I для артиллерии окажет значительное воздействие на военные возможности заказчика. Он отметил, что интеграция технологий Elbit Systems способствует повышению эффективности артиллерийских операций, оптимизации работы и успешному взаимодействию артиллерийских сил с другими сетевыми боевыми системами.

#израиль #артиллерия #гаубицы #155-мм
Источник: defence-blog.com
+
Написать комментарий (0)
Байден: страны Ближнего Востока, включая Саудовскую Аравию, готовы полностью признать Израиль
Международный суд ООН обязал Израиль разрешить доставку гуманитарной помощи в Газу
Американские власти передадут Израилю истребители F-35 и большое количество авиабомб
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Космический телескоп Джеймс Уэбб сделал первый в истории снимок протопланетного диска
1
Boeing начинает строительство производственного комплекса по сборке беспилотников MQ-28 в Квинсленде
6
На месте строительства будущего завода Intel обнаружены неолитические погребальные курганы
+
Китайские инженеры создали ракету класса "земля-воздух" с дальностью 2000 км
2
Samsung возвращает важную функцию экономии заряда батареи в One UI 6.1
2
Теплозащитные керамические плитки корабля SpaceX Starship продаются на eBay за тысячи долларов
4
Chrome на Android предлагает решение проблемы множества вкладок
+
Строительство четырех ГЭС в Сибири общей мощностью 2,5 ГВт обойдется более чем в 500 млрд рублей
+
На БАМе началась масштабная реконструкция ключевой станции Тында
+
Смартфон Realme GT 6, появится со Snapdragon 8s Gen 3 и батареей емкостью 5500 мА*ч
+
Российские программисты недовольны зарплатами, а аналитики советуют повышать уровень квалификации
3
Япония и США обменяются данными о целях для ударов крылатыми ракетами «Томагавк»
1
Первый запуск тяжёлой ракеты «Ангара-А5» с космодрома «Восточный» назначен на 9 апреля
1
Anbernic представляет портативную консоль RG35XX в стиле Game Boy
2
Изготовлен материал с «кремниевыми шипами», который способен уничтожить почти все вирусы
1
Запуск спутника высокодетальной съемки Земли "Ресурс-П" №4 состоится 31 марта
+
Microsoft утверждает, что пользователи Copilot не умеют формулировать качественные запросы
5
Индия выделяет $3,7 млрд на строительство стены на границе с Мьянмой
1
Производство полупроводников в Южной Корее показало самый большой рост за последние 14 лет
+
Xiaomi перестанет выпускать обновления для моделей Redmi Note 10 Pro
1

Популярные статьи

Почему украинские F-16 в первую очередь должны избегать встреч с российскими МиГ-31БСМ по мнению DNA
21
GeForce GTX 1060 vs RTX 4060 – что не так с видеокартами NVIDIA, и почему прогресс остановился
44
Как продать Notcoin, может ли он стоить 1$ и будет ли он Bitcoin-ом в мире мем-токенов
4
Небольшое тестирование трех термопаст: Arctic Cooling MX-4, ID-Cooling Frost X25 и Thermalright TF8
70
Что купить на Мегамаркете со скидкой — ловим выгоду, промокод внутри
19
Блиц-обзор видеокарты nVidia GeForce 3 64Mb - легенда поколения
96
Муки выбора - 4080 или 7900XTX
182
Xbox изменит правила игры на консольном рынке
3
Россия возобновляет производство трёхтонных бомб ФАБ-3000: какую роль они сыграют на поле боя
25
Подводим итоги по выпуску дистрибутива Chimbalix 24.1 Alphachi-Pre6
50

Сейчас обсуждают

Serezhka
16:30
Не знаю что там у тебя не тянет, у нормальных людей всё нормально.
Муки выбора - 4080 или 7900XTX
Китя
16:29
CUDA и лучи хрень распиаренная. а на деле где не копни не хрена не тянет.
Муки выбора - 4080 или 7900XTX
Фартовый
16:29
я тебя жалею, ты же мне всё время завидуешь
Муки выбора - 4080 или 7900XTX
Успешный
16:29
Я покалечил Фартового, порвал ща плюю на рану, Пока я тут, но когда-то я уйду в Нирвану Убегай! Чё, вы ждёте мой comeback на оверклокеш ? Но ты знаешь - у меня тяги возвращаться нет.
Муки выбора - 4080 или 7900XTX
Никита Шевцов
16:27
валв не пустит гейм пасс на на дек, потому что это очень сильно ударит по продажам игр. если я правильно понял твой комментарий
О Xbox series V - портативной консоли от Microsoft
Mallory
16:26
Самое забавно, чимба тут верещал про тухлые маны которым аж четырнадцать лет ссылаясь на статью на хабре, так вот за 14 лет по факту ничего не поменялось, статья актуальная, просто надо сменить кодово...
Подводим итоги по выпуску дистрибутива Chimbalix 24.1 Alphachi-Pre6
Serezhka
16:25
Хм. При чём тут CUDA-ядра? Может быть RT-ядра? И да, трассировка даже на процессорах работает и качество её не хуже, но вот только производительность сильно страдает.
Муки выбора - 4080 или 7900XTX
komatoz2000
16:24
Ща понабегут отмороженные реднеки и обосрут/заминусуют голос разума зеленых :))))
Муки выбора - 4080 или 7900XTX
Иван Бородин
16:24
Да да на днях из-за краша драйвера на нвидия на чемпионате по CS команда профукала 1.5 млн $
Муки выбора - 4080 или 7900XTX
Фартовый
16:24
продолжай завидовать, я в нирване
Муки выбора - 4080 или 7900XTX
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем