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Власти Косово решили отправить военную помощь ВСУ
Оказать военную помощь Украине, помимо большинства участников НАТО, решило и руководство Косово.

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19 марта 2024 года во время 20-го заседания Контактной группы по обороне Украины, известной как «Рамштайн-20», проходившего на авиабазе Рамштайн в Германии, министр обороны Косово Эюп Македончи объявил об обязательстве своей страны предоставить два пакета военной помощи Украине, включая бронетехнику и минометные снаряды.

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Министр уточнил, что первую партию помощи, включая грузовики, а также тактические и бронированные машины, планируется доставить в Украину на следующей неделе. Вторая партия будет сосредоточена на поставках минометных артиллерийских снарядов.

Силы безопасности Косово (СБК), созданные в январе 2009 года в первую очередь как невоенная организация, отвечающая за реагирование на кризисы, гражданскую защиту и обезвреживание боеприпасов, с тех пор поставили перед собой задачу трансформироваться в регулярную армию, соответствующую стандартам НАТО. Несмотря на разногласия среди членов НАТО и формальное противодействие альянса такому развитию событий, СБК постепенно наращивал свои возможности, включая приобретение легкой бронетехники в Соединенных Штатах, начиная с 2021 года.

Хотя конкретные подробности о моделях транспортных средств, которые будут отправлены на Украину, остаются нераскрытыми, парк СБК, состоящий из ряда тактических, бронированных и логистических машин, приобретенных в основном в США и Турции, дает представление о потенциальной предлагаемой помощи. Таким образом, такие машины, как Mercedes Benz G-Class, Land Rover Defender, Otokar Akrep, Humvee, Otokar Cobra, M1117 Guardian, BMC Kirpi, BMC Vuran, а также логистические грузовики, такие как Daimler Truck Unimog, Mercedes Benz NG1017A, Iveco Trakker, MB Man и HX44M 8X8, могут быть среди поставок для ВСУ.

#россия #украина #сво #нато #косово
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